Андрей Лунин: Скромный парень, который воспользовался шансом и всех удивил

Год назад руководство «Реала» рассматривало возможность ухода Андрея Лунина в поисках усиления вратарской позиции. В июне клуб думал над подписанием Давида Сории из «Хетафе», но предпочел не делать денежных инвестиций в эту позицию. Когда в августе Тибо Куртуа получил травму передней крестообразной связки, «Реал» без колебаний арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу без права выкупа.

Но Аррисабалага не смог впечатлить после возвращения после травмы, полученной в ноябре, в то время как Лунин стал одним из героев сезона. 25-летний футболист отлично проявил себя во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сдержав команду Пепа Гвардиолы в основное время и отбив два пенальти в послематчевой серии.

Такого не ожидал никто, учитывая, что Лунин начал сезон в качестве дублера Аррисабалаги с перспективной стать третьим вратарем после возвращения Куртуа. После перехода в «Реал» в 2018 году он трижды уходил в аренду, но теперь близок к заключению нового контракта до 2028 года, как сообщил The Athletic в среду.

Украинец почти не улыбался в послематчевых интервью после игры с «Сити», что говорит о его жестком характере.

Так кто же такой Лунин? И что ждет его в будущем после того, как он так блестяще заменил Куртуа?

Лунин родился в семье отца-банкира и матери, работавшей госслужащей, и вырос в Краснограде, городе с населением около 20 000 человек на востоке Украины.

Он начал играть в футзал и был там успешен как нападающий. Его первой футболкой была майка иконы мадридского «Реала» Криштиану Роналду, и только в восемь лет он начал играть на позиции вратаря в Харькове, втором по величине городе Украины на северо-востоке страны. Его новым кумиром стал Икер Касильяс.

Лунин прошел пробы в трех разных командах – донецком «Шахтере» и харьковском «Металлисте», а также в футбольной школе в Харькове. Он выбрал «Металлист», где жил и занимался в академии с 12 до 18 лет.

Оттуда в 2016 году Лунин перешел в «Днепр», а годом позже – в луганскую «Зарю». Однажды после тренировки в 2018 году он узнал, что «Реал» хочет подписать его. Близкие к Андрею люди, которые, как и все, о ком идет речь в этой статье, попросили сохранить анонимность, говорят, что он чувствовал смесь счастья и головокружения. Он понимал масштаб предстоящего вызова.

К нему проявляли интерес другие команды, но он сказал своему клубу, что хочет перейти только в «Реал». Сделка была заключена быстро, за 8,5 млн евро плюс около 4 млн евро в качестве бонусов, и Лунин подписал контракт до 2024 года.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Приход Лунина, как и многих других молодых игроков в «Реал», был результатом работы главного скаута команды Хуни Калафата и его сотрудников. Калафат, имеющий бразильско-испанское гражданство, помог «Реалу» в последние годы подписать таких южноамериканских талантов, как Винисиус Жуниор, Родриго и Федерико Вальверде. Он также был одним из ключевых сторонников трансфера Лунина. Он всегда был уверен в потенциале украинца и считал, что тот заслуживает шанса стать первым номером после травмы Куртуа в августе.

Лунин получил возможность встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом во время своего первого визита в столицу Испании в 2018 году. Близкие к вратарю люди говорят, что Перес произвел на него большое впечатление, заставив почувствовать себя его сыном.

Эти источники описывают Лунина как спокойного человека, который редко улыбается. Но на тренировочной базе «Реала» Вальдебебас всегда говорили, что он скромный, вежливый, трудолюбивый и методичный – иногда даже слишком.

Одним из первых примеров этого стало его решение выступить на испанском языке на презентации в Мадриде в июле 2018 года, несмотря на незнание языка. Он часами репетировал по памяти речь, в которой благодарил «Реал» за «предоставленную мне возможность исполнить мечту» и говорил, что подписывает контракт с «лучшим клубом в мире».

Но его перспективы стать игроком основы были туманными. На момент перехода Лунина Кейлор Навас был основным вратарем команды Зинедина Зидана, который помог «Реалу» выиграть три Лиги чемпионов подряд. Куртуа также перешел из «Челси» тем летом, будучи признанным лучшим вратарем чемпионата мира 2018 года в составе сборной Бельгии.

Мадридцы отправили Лунина в аренду в «Леганес», клуб на окраине города, который в то время выступал в Ла Лиге. Там он был вторым номером и вернулся на «Бернабеу» летом 2019 года, ожидая, что Навас уйдет. Но костариканец оставался на своем месте до сентября, когда он перешел в «ПСЖ», а Альфонс Ареола отправился в обратном направлении на правах аренды в качестве дублера Куртуа. К тому времени Лунин уже перешел в другой клуб Ла Лиги, «Вальядолид».

Там он также не добился успеха: он был дублером Жорди Масипа, и его аренда была прервана в январе после всего двух выходов на поле в Копа дель Рей. Вторая половина сезона в «Овьедо» оказалась более плодотворной, так как он помог команде удержаться на 15-м месте с шестью матчами «на ноль».

Тем не менее, у Лунина остались приятные воспоминания о вальядолидском «Эстадио Хосе Соррилья» – именно здесь в 2019 году он сделал предложение своей тогдашней девушке Анастасии. Пара поженилась в марте 2021 года. Некоторых поразила сравнительно скромная церемония.

Анастасия часто попадает в заголовки газет в Испании. Несколько раз она писала в социальных сетях или давала интервью, предупреждая, что Лунин будет искать другое место, если продолжит сидеть на скамейке запасных в Мадриде. В феврале она заявила на YouTube, что Куртуа будет «трудно вернуться после травмы и занять место в основе», если ее муж продолжит играть.

Лунин всегда оставался терпеливым и настаивал на том, чтобы остаться в «Реале», даже когда ему не доверяли место в основе. Тем летом его контракт был продлен еще на один сезон до 2025 года, но об этом не было объявлено публично, и стало известно только в 2024 году. В то же время он стал клиентом агентства Жорже Мендеша Gestifute. До этого его агентом был его отец.

Лунин считает, что эти три аренды сделали его лучше и психологически сильнее, что стало ключом к его возвращению в Мадрид. В это время его также поддерживал тренер сборной Украины и легендарный нападающий Андрей Шевченко, который вызвал его 29 раз в период с 2017 по 2020 год, суммарно он сыграл шесть матчей в тот период.

В июле 2020 года «Реал» сообщил Лунину, что он будет играть в составе команды в следующем сезоне в качестве запасного вратаря, так как не хотел снова брать Ареолу в аренду или подписывать другого вратаря. Но он не пришелся по душе в сборной Украины, и преемник Шевченко Александр Петраков не стал вызывать его в 2021-2022 годах.

С момента вторжения россии в феврале 2022 года Лунин активно демонстрировал свою поддержку родной стране как на публике, так и в частном порядке. Он постоянно информировал о ситуации, жертвовал деньги на военные нужды и участвовал в инициативах по сбору и отправке туда продовольствия и грузов.

Мадрид также помогал Андрею во время конфликта, оказывая моральную и материально-техническую поддержку, чтобы помочь его родственникам, все еще находящимся на Украине. В первый день войны Перес лично приехал к нему на тренировочную базу клуба в Вальдебебас, чтобы поговорить с ним.

Лунин помог Украине квалифицироваться на чемпионат Европы этим летом и сыграл в полуфинале и финале плей-офф против Боснии и Герцеговины и Исландии в марте – это его 10-я и 11-я игры за сборную.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Единственная проблема – это война в моей стране», – сказал он после победы «Реала» в серии пенальти над «Сити». «Нелегко ходить на тренировки каждый день, когда приходят ужасные новости. Есть моя семья, мои друзья, все мои люди, мой город, моя школа. Я стараюсь помочь».

В этом сезоне он почти не ошибается, сыграв 29 матчей – больше, чем за три предыдущих сезона в «Реале» до этого. Но поначалу он был разочарован ротацией Карло Анчелотти между ним и Аррисабалагой. Он чувствовал недостаток общения со стороны тренерского штаба, и они с Кепой часто узнавали о том, кого выбрал Анчелотти, из того, что тренер говорил в прессе.

Ошибки Аррисабалаги в матчах, которые он начинал в основе, позволили Лунину воспользоваться преимуществом и стать бесспорным первым выбором «Реала» с середины января. В 29 матчах он пропустил 27 голов и 12 раз отстоял «на ноль». В марте клуб начал переговоры с его агентом о продлении контракта.

Анчелотти по-прежнему считает, что Лунину есть куда совершенствоваться, особенно в плане игры в воздухе и работы ног. Но и он, и его ассистенты ценят профессионализм, стойкость и рост вратаря, который они связывают с тем, что он избавился от давления, связанного с жизнью в тени Куртуа. В раздевалке он ближе всего к молодым игрокам, таким как Брахим Диас, Вальверде и летнему новичку Франу Грасии.

Несмотря на его прогресс, все в Вальдебебас ожидают, что Куртуа вернется на пост основного вратаря «Реала», как только полностью восстановится. Бельгиец остался на скамейке запасных в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник после травмы мениска, полученной во время восстановления после разрыва крестообразной связки. Он может сыграть в потенциально решающем матче Ла Лиги против «Кадиса» в субботу, хотя окончательный выбор еще не сделан.

Но пока что Лунин является героем момента – к удивлению почти всех.

Марио Кортехана, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух