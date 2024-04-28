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  4. КАБАЕВ: «У Динамо все мысли – только про борьбу за чемпионство»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:27
137
1

КАБАЕВ: «У Динамо все мысли – только про борьбу за чемпионство»

Форвард киевской команды стал автором первого мяча в ворота «Днепра-1»

28 апреля 2024, 18:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:27
137
1
КАБАЕВ: «У Динамо все мысли – только про борьбу за чемпионство»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Форвард «Динамо» Владислав Кабаев, автор первого мяча в ворота «Днепра-1» (2:1), поделился эмоциями от игры 26-го тура УПЛ на Днепр-Арене.

– Нам удалось добиться того, чего мы хотели – завоевать три очка. Вы сами видели, как складывалась игра – проигрывали по ходу, но проявили характер. Во втором тайме включили скорость, удавалось многое. Поэтому сейчас только положительные эмоции. Но сейчас доедем на автобусе домой, и с завтрашнего дня уже нужно готовиться к следующей игре.

– После невнятного первого тайма в исполнении «Динамо» после перерыва произошло настоящее перевоплощение, словно на поле вышла другая команда...

– Да. Не знаю, с чем это связано. Если говорить лично о себе, спал плохо, понимал, как часто сюда прилетает, поэтому ночью некоторое время просидел в коридоре, когда на Днепр летели ракеты. Плюс на стадионе еще солнышко пригрело, возможно для кого-то это покажется странным, но такие мелочи тоже играют свою роль. Пропустили, начало поджимать морально, но сначала Александр Шовковский в раздевалке, затем Ярмоленко в кругу нашли важные и правильные слова, и вышли на второй тайм с другим настроением. Лично я чувствовал себя по-спортивному злым. Понимали, что нам нужна только победа, даже ничья равносильна поражению. Действительно, вышла другая команда, и даже внутри были другие эмоции.

– Но до последних минут держался ничейный счет...

– Да, но надо отдать должное – у «Днепра-1» очень хорошая команда. Видел, что они теряли очки в предыдущих матчах, но по подбору игроков у них очень хороший коллектив. И на одной ноге их не обыграешь. В принципе, как и другие команды, сейчас все умеют играть в футбол. Приятно, что все ждут от нас только побед, и мы сами этого хотим, но бывают такие трудности.

– В конце игры возникло много споров из-за неназначенного пенальти, красная карточка Тымчика. Какое твое видение этих эпизодов?

– Думаю, мое видение сейчас неинтересно никому. Давайте, когда закончим чемпионат, тогда, возможно, я выскажусь (улыбается). По-моему, арбитр немного выпустил нити игры. Не поставил пенальти, Тымчик завелся – и сразу красная. Он должен был понимать, что это эмоции, не больше. Также за разговоры кому-то давал карточки, кому-то не давал...

– В компенсированное время «Динамо» могло и потерять победу, если бы Бущан дважды не спас...

- Так бывает. Ты давишь-давишь, достигаешь своего и немного успокаиваешься. Это на психологическом уровне. Ты уже не думаешь, как забить, а наоборот – как сохранить результат, садишься в оборону, потому и возникают такие моменты.

– Непростая волевая победа над сильным соперником может стать для «Динамо» неким катализатором в чемпионской борьбе?

– Да мы и так были настроены максимально на эту борьбу. Под руководством Александра Шовковского у нас 15 матчей, в которых одержали 13 побед и дважды сыграли вничью. Так что мы на правильном пути. У нас все мысли только о борьбе за чемпионство. Да, потеряли много очков, но еще есть игра с «Шахтером», плюс у «горняков» впереди непростые матчи – с тем же «Днепром-1», «Черноморцем», «Полесьем». Так что продолжаем верить в себя, надеюсь, в итоге это поможем нам достичь желаемого.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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ALKOSruLKA
...клоуни.  Думки добре було б якоюсь майстернітю підкріплювати (про поняття класу взагалі промовчу). На вільних агентах далеко не заїдете, як і на молодіжці. Аовезло, що кривбас злився достроково, а то б і сібла вам не бачити...
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