42 гола в сезоне 400 мяч в карьере. Гарри Кейн оформил личный рекорд

В матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» форвард «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль и помог команде победить со счетом 2:1.

Для английского бомбардира это 42-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах, что уже является личным рекордом игрока, хотя впереди у Кейна еще матчи Бундеслиги и полуфинал Лиги чемпионов.

Для 42 голов нападающему понадобилось 42 матча.

Кроме того, Гарри добрался до отметки в 400 голов за клубы и сборную Англии в карьере.

