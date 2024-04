Украинский вратарь Байера: «Хаби Алонсо сказал: «Саша, welcome to the team»

Украинский вратарь юношеской команды «Байера» Александр Петренко рассказал о том, как привлекался к тренировкам первой команды, где на него обращал внимание наставник Хаби Алонсо.

«Когда я пришел на свою первую тренировку, то ко мне подходили самые старшие. Они у нас, как боссы. Это был Карим Беллараби, он уже завершил карьеру, и Керем Демирбай. Мне было тогда 15 лет. Когда они узнали об этом, были немного в шоке. Шутили надо мной, что я еще маленький. Приглашение на тренировку с первой командой не поступало официально. Просто пришел тренер U-19 и сказал: «Ты завтра с первой командой».

«Когда я впервые увидел Хаби Алонсо, он подошел и сказал: Саша, welcome to the team. Честно говоря, я был в шоке. Смотрел на него и не знал, что мне ответить. Помню, чуть-чуть не хватило до того, чтобы я там упал (смеется). Серьезно. Это первая тренировка, а ко мне подходит человек, который все выиграл в футболе, на которого я смотрел еще по телевизору. Это было классно. Хаби Алонсо тоже мне помогает. Когда я с первой командой, может подойти и подсказать. Мы можем переговорить в рамках тренировочного процесса».

«Может сказать, что «Саша, сегодня ты хорошо потренировался» или «Там ты можешь что-нибудь лучше сделать», – рассказал Петренко.

В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей, 5 раз сыграл на ноль.