Не без помощи украинцев. АПЛ установила очередной невероятный рекорд
В нынешнем сезоне в чемпионате огромное количество голов
По итогам четырех матчей среды в АПЛ было забито 11 голов, что сделало сезон 2023/24 рекордным в истории элитного дивизиона чемпионата Англии.
Всего в нынешнем чемпионате команды успели забить 1092 гола, что уже сделало текущий сезон рекордным по количеству забитых голов. А впереди у команд еще четыре тура и перенесенные матчи.
В среднем за матч команды забивают 3,26 гола, что является еще одним рекордом АПЛ.
В нынешнем сезоне в АПЛ забили четыре украинца: Михаил Мудрик (4 гола), Виталий Миколенко (2), Александр Зинченко (1) и Илья Забарный (1).
The 2023/24 Premier League season is now the highest-scoring 38-game campaign in the competition's history.— Squawka (@Squawka) April 24, 2024
1,085 goals and counting. 🌧 pic.twitter.com/YsbPS0j3QW
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