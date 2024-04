Не без помощи украинцев. АПЛ установила очередной невероятный рекорд

По итогам четырех матчей среды в АПЛ было забито 11 голов, что сделало сезон 2023/24 рекордным в истории элитного дивизиона чемпионата Англии.

Всего в нынешнем чемпионате команды успели забить 1092 гола, что уже сделало текущий сезон рекордным по количеству забитых голов. А впереди у команд еще четыре тура и перенесенные матчи.

В среднем за матч команды забивают 3,26 гола, что является еще одним рекордом АПЛ.

В нынешнем сезоне в АПЛ забили четыре украинца: Михаил Мудрик (4 гола), Виталий Миколенко (2), Александр Зинченко (1) и Илья Забарный (1).

The 2023/24 Premier League season is now the highest-scoring 38-game campaign in the competition's history.



1,085 goals and counting. 🌧 pic.twitter.com/YsbPS0j3QW