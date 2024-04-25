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Англия
25 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 25 апреля 2024, 07:12
974
0

Не без помощи украинцев. АПЛ установила очередной невероятный рекорд

В нынешнем сезоне в чемпионате огромное количество голов

25 апреля 2024, 07:11 | Обновлено 25 апреля 2024, 07:12
974
0
Не без помощи украинцев. АПЛ установила очередной невероятный рекорд

По итогам четырех матчей среды в АПЛ было забито 11 голов, что сделало сезон 2023/24 рекордным в истории элитного дивизиона чемпионата Англии.

Всего в нынешнем чемпионате команды успели забить 1092 гола, что уже сделало текущий сезон рекордным по количеству забитых голов. А впереди у команд еще четыре тура и перенесенные матчи.

В среднем за матч команды забивают 3,26 гола, что является еще одним рекордом АПЛ.

В нынешнем сезоне в АПЛ забили четыре украинца: Михаил Мудрик (4 гола), Виталий Миколенко (2), Александр Зинченко (1) и Илья Забарный (1).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Александр Зинченко Илья Забарный Виталий Миколенко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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