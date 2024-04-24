Англия24 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:41
152
0
ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер
Матч АПЛ завершился разгромной победой Арсенала со счетом 5:0
24 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:41
152
0
Подросток на матче «Челси» выложил душераздирающий баннер, на котором сказано:
- «Я не хочу вашу футболку! Я просто хочу, чтобы вы сражались за нашу».
Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).
Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.
ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2024, 19:32 11
Ожидается, что против «Реал Сосьедад» сыграет Кепа Аррисабалага
Футбол | 23 апреля 2024, 20:55 26
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ
Футбол | 23.04.2024, 13:45
Футбол | 24.04.2024, 00:55
Футбол | 23.04.2024, 22:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2024, 10:37 2
22.04.2024, 00:04 22
22.04.2024, 21:31 2
22.04.2024, 17:55 34
22.04.2024, 00:10 2
22.04.2024, 14:37 1
22.04.2024, 00:47 5
23.04.2024, 07:25 28