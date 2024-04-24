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  4. ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер
Англия
24 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:41
152
0

ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер

Матч АПЛ завершился разгромной победой Арсенала со счетом 5:0

24 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 02:41
152
0
ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер
Twitter

Подросток на матче «Челси» выложил душераздирающий баннер, на котором сказано:

  • «Я не хочу вашу футболку! Я просто хочу, чтобы вы сражались за нашу».

Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Голы у канониров забили Леандро Троссард, 5, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.

ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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