Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Коул Палмер заболел
Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку «синих» из-за болезни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, также перед матчем с «Арсеналом» с командой не тренировался правый защитник Мало Гюсто, который сейчас проходит медицинское обследование.
Французский нападающий Кристофер Нкунку до сих пор может лишь частично участвовать в командных тренировках.
Перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси» состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.
🚨 Cole Palmer, not training today due to illness ahead of Arsenal-Chelsea and Malo Gusto currently undergoing medical assessment.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024
Christopher Nkunku, still in partial team training. pic.twitter.com/NMGnAtnCOw
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