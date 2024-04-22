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  4. Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Англия
22 апреля 2024, 15:36 |
650
1

Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина

Коул Палмер заболел

22 апреля 2024, 15:36 |
650
1
Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку «синих» из-за болезни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, также перед матчем с «Арсеналом» с командой не тренировался правый защитник Мало Гюсто, который сейчас проходит медицинское обследование.

Французский нападающий Кристофер Нкунку до сих пор может лишь частично участвовать в командных тренировках.

Перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси» состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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8number
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