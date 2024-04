Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку «синих» из-за болезни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, также перед матчем с «Арсеналом» с командой не тренировался правый защитник Мало Гюсто, который сейчас проходит медицинское обследование.

Французский нападающий Кристофер Нкунку до сих пор может лишь частично участвовать в командных тренировках.

Перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси» состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.

🚨 Cole Palmer, not training today due to illness ahead of Arsenal-Chelsea and Malo Gusto currently undergoing medical assessment.



Christopher Nkunku, still in partial team training. pic.twitter.com/NMGnAtnCOw