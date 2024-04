Стали известны все европейские команды, которые сыграют на клубном ЧМ 2025

Австрийский «РБ Зальцбург» стал последним 12-м участником клубного чемпионата мира 2025 от Европы.

Это случилось после того, как «Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинальном матчевом противостоянии «Баварии». «Канонирам» нужно было выиграть титул ЛЧ 2023/24, чтобы квалифицироваться на КЧМ-2025.

Ранее места на КЧМ гарантировали «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Бенфика», «Порту» и «Атлетико» Мадрид.

Клубный чемпионат мира 2025 состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.



Участники клубного ЧМ-2025 от Европы:

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD