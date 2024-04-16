ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ
16 апреля в Каталонии проходит ответный матч 1/4 финала
16 апреля на стадионе «Олимпико» проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Барселона» и «ПСЖ» [первый поединок – 3:2].
Перед матчем в городе было очень жарко. Поклонники каталонской команды устроили большое шествие в поддержку своих любимцев, используя большое количество пиротехники.
Дорога к временному стадиону «Барселоны» («Камп Ноу» все еще на реконструкции) была освещена сигнальными ракетами, когда обе команды направлялись к месту проведения сегодняшнего матча. В один момент фанаты «Барсы» ошибочно начали бросать предметы и файера в автобус команды Хави, очевидно, перепутав его с автобусом гостей из Парижа.
После этого полиция вынуждена была вмешаться и усмирить наиболее активных фанов применив дубинки и слезоточивый газ.
На 57-й минуте встречи счет 2:1 в пользу парижан.
ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ
These Barcelona fans mistook the bus, aiming to target PSG players but ended up damaging their own team's vehicle 🤦♂️#ucl #ChampionsLeague pic.twitter.com/2e4p6ZVOLH— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 16, 2024
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