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  4. ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:21 |
616
2

ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ

16 апреля в Каталонии проходит ответный матч 1/4 финала

16 апреля 2024, 23:21 |
616
2
ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля на стадионе «Олимпико» проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Барселона» и «ПСЖ» [первый поединок – 3:2].

Перед матчем в городе было очень жарко. Поклонники каталонской команды устроили большое шествие в поддержку своих любимцев, используя большое количество пиротехники.

Дорога к временному стадиону «Барселоны» («Камп Ноу» все еще на реконструкции) была освещена сигнальными ракетами, когда обе команды направлялись к месту проведения сегодняшнего матча. В один момент фанаты «Барсы» ошибочно начали бросать предметы и файера в автобус команды Хави, очевидно, перепутав его с автобусом гостей из Парижа.

После этого полиция вынуждена была вмешаться и усмирить наиболее активных фанов применив дубинки и слезоточивый газ.

На 57-й минуте встречи счет 2:1 в пользу парижан.

ВИДЕО. Фаны Барселоны атаковали автобус своей команды, перепутав его с ПСЖ

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Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Лига чемпионов видео фанаты болельщики пиротехника
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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PUMA
Путалония, во всей красе 
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roman75zpr
Переплутали по Фрейду ))
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0
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