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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 22:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:26
669
0

Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала главного еврокубка

16 апреля 2024, 22:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:26
669
0
Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

Лига чемпионов. 1/4 финала, 16 апреля (обновляется)

Барселона – ПСЖ – 1:0 (первый матч 3:2)

Гол: Рафинья, 12.

ГОЛ! Рафинья, 12 мин, 1:0

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Барселона ПСЖ смотреть онлайн Лига чемпионов Барселона - ПСЖ видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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