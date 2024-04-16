Барселона – ПСЖ. Четвертьфинал ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала главного еврокубка
Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
Лига чемпионов. 1/4 финала, 16 апреля (обновляется)
Барселона – ПСЖ – 1:0 (первый матч 3:2)
Гол: Рафинья, 12.
ГОЛ! Рафинья, 12 мин, 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда красных дьяволов U-18 вместе с Бауманном взяла трофей северного дивизиона АПЛ U-18
Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной