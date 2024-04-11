ВИДЕО. Невероятное выступление Педри. Лучшие ассисты четвертьфиналов ЛЧ
Матчи запомнились рядом крутых результативных передач
УЕФА показал лучшие результативные передачи четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, а первое место досталось хавбеку «Барселоны» Педри, который сделал классный ассист на Рафинью в матче с ПСЖ.
При этом талантливому хавбеку для результативной передачи понадобилось меньше минуты на поле после выхода на замену.
Кроме того, отмечаем классные ассисты Винисиуса на Федерико Вальверде, Габриэля Жезуса на Леандро Троссара и Антуана Гризманна на Лино.
Still thinking about that Pedri assist 🤤@Lays_football || #UCLassists pic.twitter.com/0FgVwHaCUb— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2024
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