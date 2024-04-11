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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 17:52 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:16
321
0

ВИДЕО. Невероятное выступление Педри. Лучшие ассисты четвертьфиналов ЛЧ

Матчи запомнились рядом крутых результативных передач

11 апреля 2024, 17:52 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:16
321
0
ВИДЕО. Невероятное выступление Педри. Лучшие ассисты четвертьфиналов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА показал лучшие результативные передачи четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, а первое место досталось хавбеку «Барселоны» Педри, который сделал классный ассист на Рафинью в матче с ПСЖ.

При этом талантливому хавбеку для результативной передачи понадобилось меньше минуты на поле после выхода на замену.

Кроме того, отмечаем классные ассисты Винисиуса на Федерико Вальверде, Габриэля Жезуса на Леандро Троссара и Антуана Гризманна на Лино.

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Источник: ПСЖ пока не договорился о переходе Осимхена
Педри Барселона ПСЖ Лига чемпионов видео Винисиус Жуниор Габриэл Жезус Антуан Гризманн
Источник Sport.ua
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