ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать
10 апреля «ПСЖ» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Барселона».
На 48-й минуте первый мяч для парижан забил 26-летний французский футболист Усман Дембеле, мощно пробив по воротам каталонцев.
Дембеле не постеснялся отпраздновать гол бывшему клубу.
Усман выступал за «Барсу» с 2017 по 2023 год. Именно из состава «сине-гранатовых» он перебрался к «ПСЖ».
ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать
Ousmane Dembele's first goal of 2024 had to come against Barcelona in the Champions League quarterfinals 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2024
He didn't hesitate to celebrate against his former club too 🌶️ pic.twitter.com/SCIrYHTAYw
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