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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:34
1065
0

ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать

10 апреля «ПСЖ» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 10 апреля 2024, 23:34
1065
0
ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

10 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Барселона».

На 48-й минуте первый мяч для парижан забил 26-летний французский футболист Усман Дембеле, мощно пробив по воротам каталонцев.

Дембеле не постеснялся отпраздновать гол бывшему клубу.

Усман выступал за «Барсу» с 2017 по 2023 год. Именно из состава «сине-гранатовых» он перебрался к «ПСЖ».

ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать

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Усман Дембеле фото фотогалерея ПСЖ Барселона Барселона - ПСЖ Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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