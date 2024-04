10 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Барселона».

На 48-й минуте первый мяч для парижан забил 26-летний французский футболист Усман Дембеле, мощно пробив по воротам каталонцев.

Дембеле не постеснялся отпраздновать гол бывшему клубу.

Усман выступал за «Барсу» с 2017 по 2023 год. Именно из состава «сине-гранатовых» он перебрался к «ПСЖ».

ФОТО. Дембеле забил супергол бывшему клубу и не постеснялся отпраздновать

