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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:58 |
1205
0

ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча ЛЧ

10 апреля 2024, 22:58 |
1205
0
ПСЖ – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В противостоянии 1/8 финала французский клуб обыграл «Реал Сосьедад». По итогам двух матчей «ПСЖ» выиграл с общим счетом 4:1. «Барселона» в 1/8 финала прошла «Наполи». В Неаполе команды сыграли 1:1, а в Барселоне «сине-гранатовые» выиграли 3:1.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

Лига чемпионов. 1/8 финала, 10 апреля. (обновляется)

ПСЖ – Барселона – 0:1

​Гол: Рафинья, 37.

ГОЛ! 0-1, Рафинья, 37 мин

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Источник Sport.ua
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