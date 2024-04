9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола был замечен с часами стоимостью в 1,1 миллион фунтов стерлингов во время этого поединка.

По информации Daily Mail, часы испанского специалиста созданы элитным брендом Richard Mille специально для суперзвезды тенниса Рафаэля Надаля, чтобы обеспечить ему комфорт на корте. Их официальное название — Калибр RM27-01.

Во всем мире существует всего 50 версий этих часов. Версия 27-01 побила мировой рекорд как самые легкие механические часы всех времен: вес составляет 18,83 грамма.

ФОТО. Гвардиола надел на матч с Реалом редкие часы стоимостью в £1 миллион

