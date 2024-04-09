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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:01
587
0

Назван главный фаворит нынешней ЛЧ. Каковы шансы Реала и Арсенала?

Все для триумфа имеет английский «Манчестер Сити»

09 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:01
587
0
Назван главный фаворит нынешней ЛЧ. Каковы шансы Реала и Арсенала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Opta Analyst презентовал обновленные котировки клубов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главным фаворитом турнира является «Манчестер Сити». Его вероятная победа оценивается в 28,3%.

Победа мадридского «Реала», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, составляет 15%. Тройку главных фаворитом замыкает французский «ПСЖ» (14,7%).

Лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, находится на 4-й позиции среди претендентов. Вероятность его триумфа составляет 13,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что якобы существует угроза терактов во время проведения первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Источник Opta
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