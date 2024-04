Назван главный фаворит нынешней ЛЧ. Каковы шансы Реала и Арсенала?

Портал Opta Analyst презентовал обновленные котировки клубов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главным фаворитом турнира является «Манчестер Сити». Его вероятная победа оценивается в 28,3%.

Победа мадридского «Реала», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, составляет 15%. Тройку главных фаворитом замыкает французский «ПСЖ» (14,7%).

Лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, находится на 4-й позиции среди претендентов. Вероятность его триумфа составляет 13,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что якобы существует угроза терактов во время проведения первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: Latest Projections 📈



The UEFA Champions League returns this week with the four quarter-final ties, so now is an ideal time to check in on the Opta Supercomputer projections for 2023-24.#UCL