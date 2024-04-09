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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 09:30 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:38
1432
3

Источник: есть угроза теракта на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

В Испании призвали усилить безопасность

09 апреля 2024, 09:30 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:38
1432
3
Источник: есть угроза теракта на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанское издание Marca сообщило о том, что фонд Аль-Азаима, которое распространяет сообщения террористической организации Исламское государство, или ИГИЛ, опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями арен, на которых пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов на этой неделе – «Эмирейтс Стэдиум», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу».

На картинке также присутствует надпись «Убить их всех».

Напомним, в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» – с «Барселоной», «Арсенал» примет «Баварию», а «Атлетико» встретится с «Боруссией» из Дортмунда.

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Источник Marca
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ManUtd
На постері не вистачає хазяйської балалайки
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Mr Voevudskiy
Чурки, ехайте на болота, там вашу движуху даже никто не заметил -_-
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0
Sheva19
Таджики приехали на теракт .
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