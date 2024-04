Рома победила Лацио в римском дерби, Милан разгромил Лечче

Сегодня проходят матчи 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Милан» на домашнем поле не испытал трудностей с «Лечче» и разгромил соперника со счетом 3:0. Голы забивали Пулишич, Жиру и Леау.

В центральном матче игрового дня «Рома» благодаря голу Джанлуки Манчини победила в римском дерби «Лацио».

Серия А. 31-й тур, 6 апреля.

Милан – Лечче – 3:0

Голы: Пулишич, 6, Жиру, 20, Леау, 57.

Рома – Лацио – 1:0

Гол: Манчини, 42.

