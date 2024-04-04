В субботу, 6 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Рома» и «Лацио».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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