Италия04 апреля 2024, 21:06 |
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Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 19:00 матч чемпионата Италии
04 апреля 2024, 21:06 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Рома» и «Лацио».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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