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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2024 19:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 апреля 2024, 21:06 |
45
0

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 19:00 матч чемпионата Италии

04 апреля 2024, 21:06 |
45
0
Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Лацио

В субботу, 6 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Рома» и «Лацио».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рома Рим Лацио Рома - Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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