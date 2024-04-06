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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2024 19:00 - : -
Лацио
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Италия
06 апреля 2024, 02:06 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:11
24
0

Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву

06 апреля 2024, 02:06 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:11
24
0
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 31-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда показывает любопытную тенденцию. Жозе Моуринью все еще приносит пользу и обеспечивает прогресс тем, с кем работает. Но если раньше клуб прибавлял после прихода Особенного, то сейчас толчком для развития становится увольнение с этим специалистом. Изначально ведь Де Росси был именно что временщиком: свою легенду и недавнего капитана звали, чтобы футболисты могли под зонтиком его авторитета защититься от критики фанатов и худо-бедно завершить нынешний розыгрыш. Но оказалось, что вполне можно еще и спасти для волков этот футбольный год. В Лиге Европы итальянцы уже в четвертьфинале, и в четверг начнут раунд 1/4 с прекрасно знакомым Миланом. При этом параллельно обилие побед в последние месяцы позволили приблизиться максимально к квартету лидеров. И вдруг осеклись с Лечче, не забив и закончив нулевой ничьей.

Лацио

Клуб тоже сменил наставника перед финишным рывком. Только обстоятельства при этом были принципиально иные. Все-таки с Маурицио Сарри был неплохой отрезок, более того, по итогам прошлого сезона было взято второе место. Выше финишировали в последний раз в 2000-м, когда брали второе скудетто. При этом орлы уж слишком резко сдали в новом розыгрыше Кальчо, и когда они еще и не удержали преимущество, созданное после домашних 1-0, и разгромно уступили Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов, с тренером попрощались. Преемником стал Игор Тудор, причем хорвату пришлось стартовать на новом месте против фактически родного для себя Ювентуса, причем и в Серии А, и в кубке. Со Старой Синьорой в чемпионате вышло добиться победы, пусть и минимальной, а вот потом в Турине посреди недели закончили 0-2.

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Статистика личных встреч

В последнее время бело-голубые явно лучше в капитолийском дерби. Они выиграли трижды в четырех последних поединках с соседом при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют волкам. Но и они, как и гости, как-то мало забивали в крайних поединках. Так что не ждем зрелища в дерби - закончат на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

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Источник Sport.ua
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