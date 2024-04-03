Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ
3 апреля канониры сыграют против Лутон Таун в поединке 31-го тура чемпионата Англии
3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».
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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.
Александр впервые с февраля попал в стартовый состав лондонской команды.
Стартовые составы на матч Арсенал – Лутон Таун:
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 3, 2024
🔙 Zinchenko returns to left-back
⚖️ Smith Rowe in the middle
🆕 Nelson makes first league start of the season
Let's get back to it, Gunners 👊 pic.twitter.com/gJKLaKObv0
Your Hatters against the Gunners 🫡 pic.twitter.com/eZzJss1IsW— Luton Town FC (@LutonTown) April 3, 2024
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