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  4. Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ
Англия
03 апреля 2024, 20:43 |
1587
1

Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ

3 апреля канониры сыграют против Лутон Таун в поединке 31-го тура чемпионата Англии

03 апреля 2024, 20:43 |
1587
1
Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».

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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Александр впервые с февраля попал в стартовый состав лондонской команды.

Стартовые составы на матч Арсенал – Лутон Таун:

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Александр Зинченко стартовые составы Арсенал Лондон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Не прошло и пары месяцев как Зинченко стал игроком для аутсайдеров. При таком раскладе у Арсенала еще есть шанс на чемпионство.
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