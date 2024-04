Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с аутсайдером АПЛ

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Александр впервые с февраля попал в стартовый состав лондонской команды.

Стартовые составы на матч Арсенал – Лутон Таун:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Zinchenko returns to left-back

⚖️ Smith Rowe in the middle

🆕 Nelson makes first league start of the season



Let's get back to it, Gunners 👊 pic.twitter.com/gJKLaKObv0