2 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Фулхэм».

Счет в поединке на 9-й минуте открыл Каллум Хадсон-Одои, а на 19-й Крис Вуд удвоил преимущество хозяев.

На 33-й минуте встречи главный тренер «Фулхэма» Марку Силва принял неоднозначное решение. Он решил заменить сразу троих футболистов. Вместо Саши Лукича, Алекса Ивоби и Харри Уилсона на поле вышли Том Кэрни, Адама Траоре и Виллиан.

Это не очень помогло. Уже на 45+3-й Морган Гиббс-Уайт забил 3-й мяч для «лесников».

После перерыва «дачникам» удалось отыграть 1 гол. На 50-й отличился Тосин Адарабиойо.

ВИДЕО. Тренер в АПЛ психанул и сделал тройную замену на 33-й минуте матча

Marco Silva was not accepting Fulham going 2-0 down early at Forest. He made a triple substitution on 33 minutes 👀 pic.twitter.com/cIMQUXBd4w