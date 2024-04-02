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  4. ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам с Интер Майами
Major League Soccer
02 апреля 2024, 21:58 |
210
0

ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам с Интер Майами

Аргентинец восстановился после травмы

02 апреля 2024, 21:58 |
210
0
ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся к тренировкам со своим клубом, «Интер Майми». Это означает, что он полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия.

Из-за этой травмы Месси пропустил последних четыре матча «Интер Майами», а также два матча сборной Аргентины во время мартовской международной паузы.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 5 матчей за «Интер Майами» во всех турнирах. В них 36-летний аргентинец отличился 5 голами и 2 ассистами.

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Лионель Месси Интер Майами травма видео
Источник Twitter
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