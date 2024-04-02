ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам с Интер Майами
Аргентинец восстановился после травмы
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся к тренировкам со своим клубом, «Интер Майми». Это означает, что он полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия.
Из-за этой травмы Месси пропустил последних четыре матча «Интер Майами», а также два матча сборной Аргентины во время мартовской международной паузы.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 5 матчей за «Интер Майами» во всех турнирах. В них 36-летний аргентинец отличился 5 голами и 2 ассистами.
Messi returns to training for Miami ahead of the Concacaf Champions Cup against Monterrey. Nicolas Freire with the group as well but no signs of Kryvtsov pic.twitter.com/p9aXfMg2EF— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) April 2, 2024
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