Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами. Известны причины

В очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на домашнем поле сыграет против «Нью-Йорк Сити». Матч состоится 31 марта в 01:30 по Киеву.

По информации Miami Herald, этот поединок пропустит суперзвезда флоридцев Лионель Месси и украинский защитник команды Сергей Кривцов. Отмечается, что у обоих игроков травмы – они получили повреждение подколенного сухожилия. Список травмированных в команде насчитывает аж девять футболистов.

«Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции МЛС, имея в активе 10 очков.

Ранее портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в американском чемпионате МЛС.