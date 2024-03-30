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  4. Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами. Известны причины
Major League Soccer
30 марта 2024, 16:38 |
204
0

Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами. Известны причины

Флоридцы следующий матч сыграют против «Нью-Йорк Сити»

30 марта 2024, 16:38 |
204
0
Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов и Лионель Месси

В очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на домашнем поле сыграет против «Нью-Йорк Сити». Матч состоится 31 марта в 01:30 по Киеву.

По информации Miami Herald, этот поединок пропустит суперзвезда флоридцев Лионель Месси и украинский защитник команды Сергей Кривцов. Отмечается, что у обоих игроков травмы – они получили повреждение подколенного сухожилия. Список травмированных в команде насчитывает аж девять футболистов.

«Интер Майами» занимает второе место в Восточной конференции МЛС, имея в активе 10 очков.

Ранее портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в американском чемпионате МЛС.

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Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Major League Soccer (MLS) травма
Источник Miami Herald
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