Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS
Самым дорогим игроком лиги продолжает оставаться Лионель Месси
Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в американском чемпионате MLS.
Звездный аргентинец «Интер Майами» Лионель Месси подешевел на 5 миллионов евро, однако с ценником в 30 млн продолжает оставаться самым дорогим игроком чемпионата.
За Месси разместился Тьяго Альмада из «Атланты» – 27 млн и Факундо Торрес из «Орландо» – 14 млн.
Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов подешевел на 200 тысяч евро и теперь стоит 1.8 млн, а трансферная стоимость еще одного украинца Евгения Чеберко из «Коламбуса» осталась без изменений – 1 млн.
Цена уругвайского форварда «Интер Майами» Луиса Суареса осталась без изменений - 4 млн.
Топ-5 самых дорогих футболистов MLS:
- Лионель Месси (Интер Майами) – 30 млн евро
- Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) – 27 млн
- Факундо Торрес (Орландо) – 14 млн
- Кучо Эрнандес (Коламбус Крю) – 13 млн
- Хани Мухтар (Нэшвилл) – 12 млн
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