Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в американском чемпионате MLS.



Звездный аргентинец «Интер Майами» Лионель Месси подешевел на 5 миллионов евро, однако с ценником в 30 млн продолжает оставаться самым дорогим игроком чемпионата.

За Месси разместился Тьяго Альмада из «Атланты» – 27 млн и Факундо Торрес из «Орландо» – 14 млн.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов подешевел на 200 тысяч евро и теперь стоит 1.8 млн, а трансферная стоимость еще одного украинца Евгения Чеберко из «Коламбуса» осталась без изменений – 1 млн.

Цена уругвайского форварда «Интер Майами» Луиса Суареса осталась без изменений - 4 млн.

Топ-5 самых дорогих футболистов MLS: