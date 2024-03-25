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Major League Soccer
25 марта 2024, 23:19 | Обновлено 25 марта 2024, 23:24
798
1

Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS

Самым дорогим игроком лиги продолжает оставаться Лионель Месси

25 марта 2024, 23:19 | Обновлено 25 марта 2024, 23:24
798
1
Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов и Лионель Месси

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в американском чемпионате MLS.

Звездный аргентинец «Интер Майами» Лионель Месси подешевел на 5 миллионов евро, однако с ценником в 30 млн продолжает оставаться самым дорогим игроком чемпионата.

За Месси разместился Тьяго Альмада из «Атланты» – 27 млн и Факундо Торрес из «Орландо» – 14 млн.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов подешевел на 200 тысяч евро и теперь стоит 1.8 млн, а трансферная стоимость еще одного украинца Евгения Чеберко из «Коламбуса» осталась без изменений – 1 млн.

Цена уругвайского форварда «Интер Майами» Луиса Суареса осталась без изменений - 4 млн.

Топ-5 самых дорогих футболистов MLS:

  1. Лионель Месси (Интер Майами) – 30 млн евро
  2. Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) – 27 млн
  3. Факундо Торрес (Орландо) – 14 млн
  4. Кучо Эрнандес (Коламбус Крю) – 13 млн
  5. Хани Мухтар (Нэшвилл) – 12 млн

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Сергей Кривцов Тьяго Альмада Евгений Чеберко Лионель Месси Интер Майами Transfermarkt финансы Луис Суарес
Источник Sport.ua
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andre_lui
А Суарес скільки?
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