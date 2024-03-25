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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 21:23 | Обновлено 25 марта 2024, 21:24
990
2

Кто входит в топ-10 самых дорогих украинских игроков от Transfermarkt?

Трансферная стоимость Александра Зинченко составляет 42 млн евро

25 марта 2024, 21:23 | Обновлено 25 марта 2024, 21:24
990
2
Кто входит в топ-10 самых дорогих украинских игроков от Transfermarkt?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный веб-портал Transfermarkt обнародовал топ-10 лучших украинских игроков по трансферной стоимости.

Трансферная стоимость Александра Зинченко из Арсенала составляет 42 млн евро, и он является лидером списка.

В топ-3 также входят Михаил Мудрик из Челси (35 млн евро) и Артем Довбик из Жироны (30 млн евро).

Среди игроков из стран постсоветского пространства лидером является грузинский футболист Хвича Кварацхелия из Наполи (80 млн евро).

Топ-10 украинских игроков по трансферной стоимости (Transfermarkt)

  • 1. Александр Зинченко (Арсенал) – 42 млн евро
  • 2. Михаил Мудрик (Челси) – 35 млн евро
  • 3. Артем Довбик (Жирона) – 30 млн евро
  • 4–6. Илья Забарный (Борнмут) – 28 млн евро
  • 4–6. Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 млн евро
  • 4–6. Виктор Цыганков (Жирона) – 28 млн евро
  • 7–8. Анатолий Трубин (Бенфика) – 25 млн евро
  • 7–8. Георгий Судаков (Шахтер) – 25 млн евро
  • 9. Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро
  • 10. Андрей Лунин (Реал) – 16 млн евро

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Transfermarkt трансферы трансферы УПЛ Александр Зинченко финансы Михаил Мудрик Артем Довбик Илья Забарный Виталий Миколенко Виктор Цыганков Анатолий Трубин Георгий Судаков Николай Матвиенко Андрей Лунин Хвича Кварацхелия
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
Прикольно что считайте все наши там) хотя совок был большой
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+1
ZANREGENT1993
Шапаренко? Буяльский?
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0
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