Кто входит в топ-10 самых дорогих украинских игроков от Transfermarkt?

Известный веб-портал Transfermarkt обнародовал топ-10 лучших украинских игроков по трансферной стоимости.

Трансферная стоимость Александра Зинченко из Арсенала составляет 42 млн евро, и он является лидером списка.

В топ-3 также входят Михаил Мудрик из Челси (35 млн евро) и Артем Довбик из Жироны (30 млн евро).

Среди игроков из стран постсоветского пространства лидером является грузинский футболист Хвича Кварацхелия из Наполи (80 млн евро).

Топ-10 украинских игроков по трансферной стоимости (Transfermarkt)