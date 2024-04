Только основа Реала. Эндрик не пойдет в аренду и не будет играть за дубль

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, при подписании контракта мадридского «Реала» с бразильским вундеркиндом Эндриком было условлено, что форвард будет сразу играть за первую команду.

«Реал Мадрид никогда не рассматривал вариант аренды Эндрика в «Палмейрас или куда-то иначе до декабря, даже не отправляя его в «Кастилью» (молодежная команда мадридцев – ред.)

Эндрик будет играть за первую команду «Реала» с первого дня в июле, как было условлено, когда он подписал контракт с клубом в декабре 2022 года», – написал Романо.

Тем временем «Реал» пока без Эндрика, но с украинцем Луниным победил «Атлетик» (2:0) и мчится к очередному чемпионству.

⚪️🇧🇷 Real Madrid never considered an option to loan Endrick to Palmeiras or elsewhere until December, not even sending him to Castilla team.



Endrick will play for Real Madrid first team from day 1 in July, as agreed when he signed for the club in December 2022. pic.twitter.com/ynhgXPLtCp