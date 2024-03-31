Сухой матч Лунина. Реал благодаря дублю Родриго дома обыграл Атлетик
Мадридская команда одержала третью победу подряд и упрочила лидерство
В матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид дома обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).
У хозяев дубль оформил Родриго. Бразилец забил на 8-й и 73-й минутах.
У сливочных весь матч на поле провел украинский голкипер Андрей Лунин – в его активе 11-й в сезоне сухой поединок, без пропущенных мячей
«Реал» одержал третью победу подряд и упрочил лидерство. Галактикос не проигрывают уже 24 матча подряд.
Команда Карло Анчелотти имеет 75 очков и уверенно лидирует в Ла Лиге, второй идет «Барселона» (67). «Атлетик» с 56 очками находится на 4-й позиции.
Ла Лига. 30-й тур, 31 марта
Реал – Атлетик – 2:0
Голы: Родриго, 8, 73
Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль (Милитао, 90), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Камавинга, 81), Вальверде (Васкес, 81), Тчуамени, Беллингем, Браим Диас (Хоселу, 72), Родриго (Модрич, 81).
Атлетик Бильбао: Агирресабала, Де Маркос (Берчиче, 57), Йерай Альварес (Вивиан, 25), Паредес, Лекуэ, Прадос (Руис де Галаррета, 57), Весга, Сансет (Муниаин, 76), Беренгер, Уильямс, Гурусета (Арес, 58).
Предупреждения: Тчуамени (57), Начо (71), Руис де Галаррета (87).
Видео голов и обзор матча
ФОТО. Родриго сделал дубль
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4
|Атлетик Бильбао
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|5
|Атлетико Мадрид
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6
|Реал Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
События матча
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