Сухой матч Лунина. Реал благодаря дублю Родриго дома обыграл Атлетик

В матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид дома обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

У хозяев дубль оформил Родриго. Бразилец забил на 8-й и 73-й минутах.

У сливочных весь матч на поле провел украинский голкипер Андрей Лунин – в его активе 11-й в сезоне сухой поединок, без пропущенных мячей

«Реал» одержал третью победу подряд и упрочил лидерство. Галактикос не проигрывают уже 24 матча подряд.

Команда Карло Анчелотти имеет 75 очков и уверенно лидирует в Ла Лиге, второй идет «Барселона» (67). «Атлетик» с 56 очками находится на 4-й позиции.

Ла Лига. 30-й тур, 31 марта

Реал – Атлетик – 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль (Милитао, 90), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Камавинга, 81), Вальверде (Васкес, 81), Тчуамени, Беллингем, Браим Диас (Хоселу, 72), Родриго (Модрич, 81).

Атлетик Бильбао: Агирресабала, Де Маркос (Берчиче, 57), Йерай Альварес (Вивиан, 25), Паредес, Лекуэ, Прадос (Руис де Галаррета, 57), Весга, Сансет (Муниаин, 76), Беренгер, Уильямс, Гурусета (Арес, 58).

Предупреждения: Тчуамени (57), Начо (71), Руис де Галаррета (87).

Видео голов и обзор матча

ФОТО. Родриго сделал дубль

Турнирная таблица