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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
31.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
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Испания
31 марта 2024, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:05
1249
0

Сухой матч Лунина. Реал благодаря дублю Родриго дома обыграл Атлетик

Мадридская команда одержала третью победу подряд и упрочила лидерство

31 марта 2024, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:05
1249
0
Сухой матч Лунина. Реал благодаря дублю Родриго дома обыграл Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид дома обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

У хозяев дубль оформил Родриго. Бразилец забил на 8-й и 73-й минутах.

У сливочных весь матч на поле провел украинский голкипер Андрей Лунин – в его активе 11-й в сезоне сухой поединок, без пропущенных мячей

«Реал» одержал третью победу подряд и упрочил лидерство. Галактикос не проигрывают уже 24 матча подряд.

Команда Карло Анчелотти имеет 75 очков и уверенно лидирует в Ла Лиге, второй идет «Барселона» (67). «Атлетик» с 56 очками находится на 4-й позиции.

Ла Лига. 30-й тур, 31 марта

Реал – Атлетик – 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль (Милитао, 90), Начо, Рюдигер, Менди, Кроос (Камавинга, 81), Вальверде (Васкес, 81), Тчуамени, Беллингем, Браим Диас (Хоселу, 72), Родриго (Модрич, 81).

Атлетик Бильбао: Агирресабала, Де Маркос (Берчиче, 57), Йерай Альварес (Вивиан, 25), Паредес, Лекуэ, Прадос (Руис де Галаррета, 57), Весга, Сансет (Муниаин, 76), Беренгер, Уильямс, Гурусета (Арес, 58).

Предупреждения: Тчуамени (57), Начо (71), Руис де Галаррета (87).

Видео голов и обзор матча

ФОТО. Родриго сделал дубль

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 30 23 6 1 66 - 20 75
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 30 20 5 5 62 - 36 65
4 Атлетик Бильбао 30 16 8 6 50 - 28 56
5 Атлетико Мадрид 29 17 4 8 54 - 34 55
6 Реал Сосьедад 30 13 10 7 43 - 31 49
7 Бетис 30 10 12 8 36 - 36 42
8 Валенсия 29 11 8 10 32 - 32 41
9 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
10 Вильярреал 29 10 8 11 47 - 51 38
11 Хетафе 30 9 11 10 37 - 43 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 30 8 8 14 26 - 36 32
14 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
15 Мальорка 30 6 13 11 25 - 35 31
16 Райо Вальекано 30 6 12 12 25 - 38 30
17 Сельта 30 6 10 14 32 - 44 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 29 2 8 19 30 - 59 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетик Родриго Гоес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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