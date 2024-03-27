Испания27 марта 2024, 21:50 |
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Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
27 марта 2024, 21:50 |
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В субботу, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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