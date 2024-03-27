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Испания
27 марта 2024, 21:50 |
123
0

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

27 марта 2024, 21:50 |
123
0
Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетик

В субботу, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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