В субботу, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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