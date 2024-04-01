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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
31.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 апреля 2024, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:30
1820
0

Реал – Атлетик – 2:0. Дубль Родриго, clean sheet Лунина. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

01 апреля 2024, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:30
1820
0
Реал – Атлетик – 2:0. Дубль Родриго, clean sheet Лунина. Видео голов, обзор
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Родриго, 8 мин.

ГОЛ! 2:0 Родриго, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Родриго Гоес
Источник Sport.ua
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