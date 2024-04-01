31.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания01 апреля 2024, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:30
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Реал – Атлетик – 2:0. Дубль Родриго, clean sheet Лунина. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
01 апреля 2024, 00:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:30
1820
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31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.
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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0
Голы: Родриго, 8, 73
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Родриго, 8 мин.
ГОЛ! 2:0 Родриго, 73 мин.
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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