31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0

Голы: Родриго, 8, 73

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Родриго, 8 мин.

ГОЛ! 2:0 Родриго, 73 мин.