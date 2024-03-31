31 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда сейчас будет думать уже больше о другом, центральном противостоянии, которое ждет ее в следующем месяце. Снова в плей-офф испанский гранд пересекается с Манчестер Сити, только на этот раз не в полуфинале, а этапом ранее. В прошлые разы тот, кто выходил победителем, выигрывал в итоге Лиги чемпионов. Галактикос имеют козырь перед англичанами, ведь, в отличие от них, на внутренней арене все вопросы более-менее закрыты. После уверенной победы в Суперкубке они быстро вылетели из Копы дель Рей, уступив в экстра-тайме соседнему Атлетико. Но в рамках Примеры подопечные Карло Анчелотти постепенно нарастили отрыв от ближайших преследователей, и, по сути, нужно просто довести дело до ума и не растерять +8 от нынешней, откровенно посредственной Барселоны.

Атлетик

Клуб стал бы открытием этого сезона, если бы не Жирона. Впрочем, еще нужно посмотреть, чем закончится темпорада, и кто из этой пары закончит выше. Эрнесто Вальверде не совсем оправдал всех ожиданий от своего возвращения в Бильбао в прошлом сезоне, не сумев вернуть старых-новых подопечных на евроарену. Но сейчас баски уже в финале кубка страны, и в решающем поединке будут фаворитом в дуэли против Мальорки. При этом параллельно братья Уильямс и компания активно штурмуют топ-4 Примеры, и уже вытолкнули оттуда не чужой для себя Атлетико, воспользовавшись его мартовским спадом и, наоборот, выиграв оба последних поединка. Но между сторонами 1 очко, и, безусловно, на финишном отрезке будет борьба до последнего, ведь на кону пропуск в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Это суперматч, и баски стараются соответствовать. За 4 последних поединка они взяли 1 ничью и 1 победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости из Бильбао отберут очки у лидера. Согласимся и поставим на галактикос (коэффициент - 1,6).