Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
31.03.2024 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2024, 12:09 | Обновлено 31 марта 2024, 12:32
163
0

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву

31 марта 2024, 12:09 | Обновлено 31 марта 2024, 12:32
163
0
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

31 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда сейчас будет думать уже больше о другом, центральном противостоянии, которое ждет ее в следующем месяце. Снова в плей-офф испанский гранд пересекается с Манчестер Сити, только на этот раз не в полуфинале, а этапом ранее. В прошлые разы тот, кто выходил победителем, выигрывал в итоге Лиги чемпионов. Галактикос имеют козырь перед англичанами, ведь, в отличие от них, на внутренней арене все вопросы более-менее закрыты. После уверенной победы в Суперкубке они быстро вылетели из Копы дель Рей, уступив в экстра-тайме соседнему Атлетико. Но в рамках Примеры подопечные Карло Анчелотти постепенно нарастили отрыв от ближайших преследователей, и, по сути, нужно просто довести дело до ума и не растерять +8 от нынешней, откровенно посредственной Барселоны.

Атлетик

Клуб стал бы открытием этого сезона, если бы не Жирона. Впрочем, еще нужно посмотреть, чем закончится темпорада, и кто из этой пары закончит выше. Эрнесто Вальверде не совсем оправдал всех ожиданий от своего возвращения в Бильбао в прошлом сезоне, не сумев вернуть старых-новых подопечных на евроарену. Но сейчас баски уже в финале кубка страны, и в решающем поединке будут фаворитом в дуэли против Мальорки. При этом параллельно братья Уильямс и компания активно штурмуют топ-4 Примеры, и уже вытолкнули оттуда не чужой для себя Атлетико, воспользовавшись его мартовским спадом и, наоборот, выиграв оба последних поединка. Но между сторонами 1 очко, и, безусловно, на финишном отрезке будет борьба до последнего, ведь на кону пропуск в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Это суперматч, и баски стараются соответствовать. За 4 последних поединка они взяли 1 ничью и 1 победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости из Бильбао отберут очки у лидера. Согласимся и поставим на галактикос (коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Жирона – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30 марта 2024, 12:35 7
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?

Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации

Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Бокс | 31 марта 2024, 06:50 5
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO

Топ-боксеры первого среднего веса устроили в Лас-Вегасе кровавый поединок

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Бокс | 31.03.2024, 01:55
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Заря – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.03.2024, 08:04
Заря – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я нужен украинскому народу»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я нужен украинскому народу»
30.03.2024, 19:32 6
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
29.03.2024, 08:47 2
Хоккей
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем