Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
31.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:11
429
0

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0

01 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:11
429
0
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

31 марта состоялся матч 30-го тура между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал победу своих подопечных:

Возвращение Милитао: «Мы говорим об одном из лучших защитников в мире, и он важен для нас. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и снова играть. Он понадобится нам на этом заключительном отрезке сезона. Все игроки поздравили его».

Игра Родриго: «Он играл очень хорошо, он отличился, играя на высоком уровне, и это то, что ему нужно делать. Для меня он хорош во всех местах, хотя говорят, что он лучше слева. Он забил два гола».

Гвардиола жалуется на расписание: «Я это хорошо вижу, у них более сложное расписание, это современный футбол, очевидно, что у нас есть небольшое преимущество, но оно не повлияет на матч. Мне очень понравилось управление сегодняшним матчем и немного меньшей интенсивности».

Опасность длительного отсутствия игры: «Я не думаю, что эта неделя без игр будет для нас хорошей [перед матчем с Манчестер Сити]. У нас есть больше времени, чтобы подготовиться к ней».

Титул: «У нас есть преимущество, и мы должны им воспользоваться, мы должны думать о Мальорке. Лига все еще открыта, но у нас есть это преимущество. Мы должны стараться выигрывать каждую игру».

Родриго – динамичный игрок: «С опытом он улучшит этот аспект. Будучи молодым, он играет очень интенсивно, а поскольку он молод, я прошу его сейчас много работать».

Беллингем: «У него не было той свежести, которая у него обычно есть, он немного поплатился за матчи со сборной. Вариант победы над Сити заключается в том, что каждый будет показывать свою лучшую форму, а не только Джуд. Он много играл и работал со сборной, и я думаю, что это пойдет ему на пользу».

Начо или Тчуамени в центре против «Сити»: «Многие вещи нужно оценить. Сегодня он [Тчуамени] был очень важен в полузащите, он отыграл много мячей. Это проблема выбора, но она положительная, а не отрицательная».

Как тренер [Гвардиола] управляет «Сити»: «Мы их очень хорошо знаем, мы видели их и сегодня, но мы собираемся сосредоточиться на своем деле, и нам нужно быть более напряженными, чем сегодня, но у нас есть время».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
По теме:
Выше только у Родриго! Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Атлетик
Реал – Атлетик – 2:0. Дубль Родриго, clean sheet Лунина. Видео голов, обзор
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик пресс-конференция Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Футбол | 30 марта 2024, 23:17 6
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года

Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
Киберспорт | 31 марта 2024, 23:37 4
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024

В Копенгагене на Royal Arena завершился финал престижного мейджора

Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Футбол | 31.03.2024, 20:59
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Футбол | 31.03.2024, 23:15
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31.03.2024, 19:35
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 20
Бокс
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем