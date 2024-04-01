Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта состоялся матч 30-го тура между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал победу своих подопечных:

Возвращение Милитао: «Мы говорим об одном из лучших защитников в мире, и он важен для нас. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и снова играть. Он понадобится нам на этом заключительном отрезке сезона. Все игроки поздравили его».

Игра Родриго: «Он играл очень хорошо, он отличился, играя на высоком уровне, и это то, что ему нужно делать. Для меня он хорош во всех местах, хотя говорят, что он лучше слева. Он забил два гола».

Гвардиола жалуется на расписание: «Я это хорошо вижу, у них более сложное расписание, это современный футбол, очевидно, что у нас есть небольшое преимущество, но оно не повлияет на матч. Мне очень понравилось управление сегодняшним матчем и немного меньшей интенсивности».

Опасность длительного отсутствия игры: «Я не думаю, что эта неделя без игр будет для нас хорошей [перед матчем с Манчестер Сити]. У нас есть больше времени, чтобы подготовиться к ней».

Титул: «У нас есть преимущество, и мы должны им воспользоваться, мы должны думать о Мальорке. Лига все еще открыта, но у нас есть это преимущество. Мы должны стараться выигрывать каждую игру».

Родриго – динамичный игрок: «С опытом он улучшит этот аспект. Будучи молодым, он играет очень интенсивно, а поскольку он молод, я прошу его сейчас много работать».

Беллингем: «У него не было той свежести, которая у него обычно есть, он немного поплатился за матчи со сборной. Вариант победы над Сити заключается в том, что каждый будет показывать свою лучшую форму, а не только Джуд. Он много играл и работал со сборной, и я думаю, что это пойдет ему на пользу».

Начо или Тчуамени в центре против «Сити»: «Многие вещи нужно оценить. Сегодня он [Тчуамени] был очень важен в полузащите, он отыграл много мячей. Это проблема выбора, но она положительная, а не отрицательная».

Как тренер [Гвардиола] управляет «Сити»: «Мы их очень хорошо знаем, мы видели их и сегодня, но мы собираемся сосредоточиться на своем деле, и нам нужно быть более напряженными, чем сегодня, но у нас есть время».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0