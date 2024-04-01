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Испания
01 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:47
552
0

Выше только у Родриго! Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Атлетик

Андрей отыграл на ноль в победном поединке для королевского клуба – 2:0

01 апреля 2024, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:47
552
0
Выше только у Родриго! Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Атлетик
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

31 марта состоялся матч 30-го тура между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.5 баллов.

За матч Лунин 50 раз коснулся мяча, отдал 33 точных передачи из 41 (80%), сделал 3 сейва, совершил 1 перехват, выиграл 1 единоборство и заработал 1 фол.

Лучшим игроком встречи стал автор дубля Родриго (8.9). Только бразилец получил более высокую оценку среди всех игроков встречи, чем Лунин!

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0

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Андрей Лунин оценки WhoScored Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес
Источник Sport.ua
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