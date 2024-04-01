Выше только у Родриго! Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Атлетик

31 марта состоялся матч 30-го тура между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.5 баллов.

За матч Лунин 50 раз коснулся мяча, отдал 33 точных передачи из 41 (80%), сделал 3 сейва, совершил 1 перехват, выиграл 1 единоборство и заработал 1 фол.

Лучшим игроком встречи стал автор дубля Родриго (8.9). Только бразилец получил более высокую оценку среди всех игроков встречи, чем Лунин!

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0