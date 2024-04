Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году

Американская теннисистка с украинскими корнями Кэти Волынец (WTA 110) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/32 финала представительница США в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 54).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Аранча Рус (Нидерланды) – Кэти Волынец (США) [Q] – 2:6, 7:6 (8:6), 6:7 (6:8)

Это была вторая встреча девушек. Волынец выиграла 2-й очный поединок.

Матч завершился за 3 часа и 47 минут, что стало рекордом по продолжительности теннисной встречи в 2024 году.

Во 2-м раунде Кэти сыграет против 10-й сеяной Эммы Наварро (США, WTA 20). Интересно, что Эмма – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.

В августе 2023 года сообщалось, что кузен Волынец пострадал во время обстрела Кривого Рога.

3 hours and 43 minutes... 🤯🤯🤯



The LONGEST match of the year to date! Katie Volynets battles past Rus in a three set thriller 6-2, 6-7(6), 7-6 (6).#CharlestonOpen pic.twitter.com/hJzMhNYaH0