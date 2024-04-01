ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком
Между Иньиго Мартинесом и молодым болельщиком возник конфликт
32-летний защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес накричал на болельщика, обозвавшего его дураком.
Инцидент произошел неподалеку от клубной базы «Барселоны», Мартинес направлялся на автомобиле на тренировку и резко затормозил, когда услышал неприятные слова в свою сторону.
«Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз! Ты больше со своим другом не будешь обзывать меня! Услышал или нет? Не будь таким наглым», – кричал разъяренный Мартинес на молодого фаната.
Позже стало известно, что молодой парень, критиковавший Мартинеса, является фанатом «Реала».
Мартинес летом прошлого года перешел в «Барселону» и провел в этом сезоне 19 поединков.
ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком
🚨 Iñigo Martinez involved in an incident earlier today: “This is the last time you call me a fool or insult me..the last time you and your friend insult me” #FCB 🗣️— Reshad Rahman (@ReshadFCB) April 1, 2024
pic.twitter.com/HmefMw2Ute
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