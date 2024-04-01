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  4. ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком
Испания
01 апреля 2024, 23:44 |
367
0

ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком

Между Иньиго Мартинесом и молодым болельщиком возник конфликт

01 апреля 2024, 23:44 |
367
0
ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

32-летний защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес накричал на болельщика, обозвавшего его дураком.

Инцидент произошел неподалеку от клубной базы «Барселоны», Мартинес направлялся на автомобиле на тренировку и резко затормозил, когда услышал неприятные слова в свою сторону.

«Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз! Ты больше со своим другом не будешь обзывать меня! Услышал или нет? Не будь таким наглым», – кричал разъяренный Мартинес на молодого фаната.

Позже стало известно, что молодой парень, критиковавший Мартинеса, является фанатом «Реала».

Мартинес летом прошлого года перешел в «Барселону» и провел в этом сезоне 19 поединков.

ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком

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Иньиго Мартинес видео болельщики фанаты Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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