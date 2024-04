32-летний защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес накричал на болельщика, обозвавшего его дураком.

Инцидент произошел неподалеку от клубной базы «Барселоны», Мартинес направлялся на автомобиле на тренировку и резко затормозил, когда услышал неприятные слова в свою сторону.

«Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз! Ты больше со своим другом не будешь обзывать меня! Услышал или нет? Не будь таким наглым», – кричал разъяренный Мартинес на молодого фаната.

Позже стало известно, что молодой парень, критиковавший Мартинеса, является фанатом «Реала».

Мартинес летом прошлого года перешел в «Барселону» и провел в этом сезоне 19 поединков.

ВИДЕО. Игрок Барсы набросился на фаната Реала, обозвавшего его дураком

🚨 Iñigo Martinez involved in an incident earlier today: “This is the last time you call me a fool or insult me..the last time you and your friend insult me” #FCB 🗣️



pic.twitter.com/HmefMw2Ute