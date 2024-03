Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на суперматч Ман Сити – Арсенал

31 марта состоится матч 30-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в заявку на поединок, но остался на скамейке запасных.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Арсенал:

How City line up today 🩵 XI | Ortega, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Haaland SUBS | Carson, Stones, Grealish, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis #ManCity | @etihad pic.twitter.com/g9HsxaGaqK

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



One change from last time out against FC Porto - Jesus replaces Trossard



Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/D41CTze0jS