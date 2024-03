Только у 2 теннисистов 20+ побед в 2024 году. Они разыграют титул в Майами

31 марта состоится финальный матч хардового турнира АТР 1000 в Майами (США).

В поединке за трофей Мастерса во Флориде сойдутся Григор Димитров (Болгария, ATP 12) и Янник Синнер (Италия, ATP 3). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Только у Димитрова и Синнера 20+ побед в мужском Туре в 2024 году. 32-летний болгарин выиграл 20 матчей, а 22-летний итальянец – 21.

У Григора в текущем сезоне уже есть трофей на турнире АТР 250 в Брисбене (Австралия). Стоит также отметить, что с понедельника Димитров впервые за 283 недели попадет в топ-10 рейтинга АТР.

Синнер в 2024 году выиграл Australian Open, титул АТР 500 Роттердама, а также дошел до полуфинала в Индиан-Уэллс, где проиграл Карлосу Алькарасу. Поражение испанцу остается пока что единственным для Янника в 2024.

Ранее Синнер и Димитров играли между собой трижды. Счет в очных поединках 2:1 в пользу Янника. Юный итальянец выиграл 2 последние личные встречи.

Jannik Sinner & Grigor Dimitrov are the only men with 20+ wins in 2024.



Fun club to be a part of.



🇮🇹🇧🇬 pic.twitter.com/cxnH0TeXW7