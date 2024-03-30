Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Только у 2 теннисистов 20+ побед в 2024 году. Они разыграют титул в Майами
ATP
30 марта 2024, 15:31 |
355
0

Только у 2 теннисистов 20+ побед в 2024 году. Они разыграют титул в Майами

Григор Димитров и Янник Синнер пробились в финал Мастерса в США

30 марта 2024, 15:31 |
355
0
Только у 2 теннисистов 20+ побед в 2024 году. Они разыграют титул в Майами
Twitter. Янник Синнер и Григор Димитров

31 марта состоится финальный матч хардового турнира АТР 1000 в Майами (США).

В поединке за трофей Мастерса во Флориде сойдутся Григор Димитров (Болгария, ATP 12) и Янник Синнер (Италия, ATP 3). Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Только у Димитрова и Синнера 20+ побед в мужском Туре в 2024 году. 32-летний болгарин выиграл 20 матчей, а 22-летний итальянец – 21.

У Григора в текущем сезоне уже есть трофей на турнире АТР 250 в Брисбене (Австралия). Стоит также отметить, что с понедельника Димитров впервые за 283 недели попадет в топ-10 рейтинга АТР.

Синнер в 2024 году выиграл Australian Open, титул АТР 500 Роттердама, а также дошел до полуфинала в Индиан-Уэллс, где проиграл Карлосу Алькарасу. Поражение испанцу остается пока что единственным для Янника в 2024.

Ранее Синнер и Димитров играли между собой трижды. Счет в очных поединках 2:1 в пользу Янника. Юный итальянец выиграл 2 последние личные встречи.

По теме:
Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
Григор Димитров – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Григор Димитров Янник Синнер ATP Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Беринчик получит гонорар, адекватный чемпионскому поединку»
Бокс | 29 марта 2024, 16:32 0
КРАСЮК: «Беринчик получит гонорар, адекватный чемпионскому поединку»
КРАСЮК: «Беринчик получит гонорар, адекватный чемпионскому поединку»

Известный промоутер – о предстоящем бое украинского боксера

ВИДЕО. Свитолина показала, как выкручивает майку после тренировки
Теннис | 29 марта 2024, 16:12 6
ВИДЕО. Свитолина показала, как выкручивает майку после тренировки
ВИДЕО. Свитолина показала, как выкручивает майку после тренировки

Элина усиленно готовится к грунтовому сезону

Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30.03.2024, 12:35
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Футбол | 29.03.2024, 20:18
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Футбол | 30.03.2024, 05:23
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
28.03.2024, 22:12 6
Футбол
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
Сенсационный вылет Алькараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Майами
29.03.2024, 02:59 2
Теннис
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем