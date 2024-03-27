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Англия
27 марта 2024, 16:10 | Обновлено 27 марта 2024, 16:12
549
0

ОФИЦИАЛЬНО. Многомиллионный новичок Челси выбыл до конца сезона

Ромео Лавия не появится на поле до начала новой кампании

27 марта 2024, 16:10 | Обновлено 27 марта 2024, 16:12
549
0
ОФИЦИАЛЬНО. Многомиллионный новичок Челси выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия выбыл до завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что это связано с задержкой в его восстановлении после тяжелой травмы бедра, которую он получил в матче против «Кристал Пэлас» еще в декабре 2023 года.

Интересно, что та игра является единственной для 20-летнего футболиста в футболке «Челси». Тогда он провел на поле 32 минуты и не отметился результативными действиями.

Напомним, летом 2023 года «Челси» приобрел Ромео Лавию из «Саутгемптона», заплатив 62.1 миллиона евро. Игрок подписал с клубом контракт до завершения сезона 2029/30.

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Ромео Лавия Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма бедра
Источник ФК Челси
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