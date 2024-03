ОФИЦИАЛЬНО. Многомиллионный новичок Челси выбыл до конца сезона

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия выбыл до завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что это связано с задержкой в его восстановлении после тяжелой травмы бедра, которую он получил в матче против «Кристал Пэлас» еще в декабре 2023 года.

Интересно, что та игра является единственной для 20-летнего футболиста в футболке «Челси». Тогда он провел на поле 32 минуты и не отметился результативными действиями.

Напомним, летом 2023 года «Челси» приобрел Ромео Лавию из «Саутгемптона», заплатив 62.1 миллиона евро. Игрок подписал с клубом контракт до завершения сезона 2029/30.

