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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 22:32 | Обновлено 24 марта 2024, 23:11
1182
1

ВИДЕО. Хавбек сборной Италии оформил супергол в девятку в ворота Эквадора

24 марта итальянцы проводят товарищеский поединок против эквадорцев, счет открыл Пеллегрини

24 марта 2024, 22:32 | Обновлено 24 марта 2024, 23:11
1182
1
ВИДЕО. Хавбек сборной Италии оформил супергол в девятку в ворота Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

24 марта проходит товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.

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Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте. После неудачного исполнения штрафного 27-летний полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини мощно выстрелил из-за пределов штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Итальянский футболист оформил супергол в девятку в ворота Эквадора

В итоге мяч влетел в девятку ворот эквадорцев. На 25-й минуте счет 1:0 в пользу итальянского коллектива.

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Источник Sport.ua
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