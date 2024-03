ВИДЕО. Хавбек сборной Италии оформил супергол в девятку в ворота Эквадора

24 марта проходит товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.

Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте. После неудачного исполнения штрафного 27-летний полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини мощно выстрелил из-за пределов штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Итальянский футболист оформил супергол в девятку в ворота Эквадора

В итоге мяч влетел в девятку ворот эквадорцев. На 25-й минуте счет 1:0 в пользу итальянского коллектива.

Pellegrini buries it on the rebound! 🔥#ECUITA 🇪🇨 0-1 🇮🇹 (2’)#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/6zxQnk1SOC