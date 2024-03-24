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Товарищеские матчи
Италия
24.03.2024 22:00 - : -
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Италия
24 марта 2024, 09:49 | Обновлено 24 марта 2024, 10:12
73
0

Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

24 марта 2024, 09:49 | Обновлено 24 марта 2024, 10:12
73
0
Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта на «Ред Булл Арена» (Гаррисон) пройдет товарищеский матч, в котором сборная Италии встретится со сборной Эквадора. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Италия – Эквадор

Италия

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, это действующий континентальный чемпион. Причем, хотя дважды по ходу турнира Доннарумме приходилось выигрывать серию пенальти, все были согласны, что успех Скуадры Адзурры был более чем справедлив. Но сразу после этого гранд второй раз кряду проиграл отборочную группу на чемпионат мира, на этот раз Швейцарии. А потом было поражение Северной Македонии в первом же стыке. Но даже и после этого, и после поражения Англии дома в новой квалификации и Испании в полуфинале Лиги Наций Манчини не увольняли - он летом сбежал в Саудовскую Аравию сам. Лучано Спаллетти начинал с ничьей против македонцев и проигрывал 1:3 не особенно мотивированным англичанам. Но 4 очка, взятые с Украиной, обеспечили 2-е место и, значит, право сыграть на Евро - к этому и решили подготовиться нестандартно, вояжем весной в Америку.

Эквадор

Сборная не считалась грандом на региональном уровне. Но, дебютировав в 2002-м году на чемпионат мира, через 4 года триколор выбирались в плей-офф. Также они сыграли в 2014-м и 2022-м, правда, перед поездкой в Катар их чуть не дисквалифицировали. В итоге решили команду на турнир пустить, но в нынешнем отборе они стартовали, имея -3. Еще и проиграли первый же поединок, что и ждали: это выездной поединок с Аргентиной. Но дальше подопечные Феликса Санчеса Баса смогли выдать хорошую беспроигрышную серию. Они выиграли у Уругвая, Боливии и Чили и свели вничью поединки с Колумбией и Венесуэлой. В итоге даже с учетом штрафа получилось закрепиться на 5-й позиции, над самой Бразилией!

Статистика личных встреч

В 2002-м итальянцы победили дебютанта чемпионата мира 2-0. Через 3 года был уже товарищеский поединок, и ничья 1-1.

Прогноз

GGBET больше верит в европейцев. Но у них не лучшие результаты против толковых соперников. Ставим на то, что южноамериканцы не проиграют (коэффициент - 1,7).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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