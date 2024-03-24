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Товарищеские матчи
Италия
24.03.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 22:00 | Обновлено 24 марта 2024, 22:03
1457
2

Италия – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

24 марта 2024, 22:00 | Обновлено 24 марта 2024, 22:03
1457
2
Италия – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта состоится товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США).

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Италия – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Так в США  играют!
И уже супер гол"!
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+1
Max-Morlock
Бодрые гимны у стран.)
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+1
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