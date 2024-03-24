Товарищеские матчи
Чемпионат Европы24 марта 2024, 22:00 | Обновлено 24 марта 2024, 22:03
1457
2
Италия – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
24 марта 2024, 22:00 | Обновлено 24 марта 2024, 22:03
1457
2
24 марта состоится товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США).
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Италия – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
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