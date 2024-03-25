Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
У итальянцев голами отличились Лоренцо Пеллегрини и Николо Барелла
Вечером 24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.
Команды встречались на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Гаррисон, штат Нью-Джерси, США. Итальянцы выиграли поединок со счетом 2:0.
Лоренцо Пеллегрини открыл счет уже на 3-й минуте феноменальным ударом издалека левой ногой в девятку. Точку в матче поставил Николо Барелла на 90+4 минуте (2:0).
Сборная Италии, опереди в группе квалификации команду Украины, ведет подготовку к финальной части Евро-2024.
Товарищеский матч
24 марта, Гаррисон (Нью-Джерси, США)
Италия – Эквадор – 2:0
Голы: Пеллегрини, 3, Баррелла, 90+4
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