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Товарищеские матчи
Италия
24.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Эквадор
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Италия
25 марта 2024, 00:10 | Обновлено 25 марта 2024, 00:14
77
0

Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси

У итальянцев голами отличились Лоренцо Пеллегрини и Николо Барелла

25 марта 2024, 00:10 | Обновлено 25 марта 2024, 00:14
77
0
Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.

Команды встречались на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Гаррисон, штат Нью-Джерси, США. Итальянцы выиграли поединок со счетом 2:0.

Лоренцо Пеллегрини открыл счет уже на 3-й минуте феноменальным ударом издалека левой ногой в девятку. Точку в матче поставил Николо Барелла на 90+4 минуте (2:0).

Сборная Италии, опереди в группе квалификации команду Украины, ведет подготовку к финальной части Евро-2024.

Товарищеский матч

24 марта, Гаррисон (Нью-Джерси, США)

Италия – Эквадор – 2:0

Голы: Пеллегрини, 3, Баррелла, 90+4

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Источник Sport.ua
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