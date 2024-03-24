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  4. Восьмой номер рейтинга ATP раскритиковал условия супертунира в Майами
ATP
24 марта 2024, 14:54 |
442
0

Восьмой номер рейтинга ATP раскритиковал условия супертунира в Майами

Каспер Рууд остался недоволен многими деталями

24 марта 2024, 14:54 |
442
0
Восьмой номер рейтинга ATP раскритиковал условия супертунира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Восьмой номер мирового рейтинга Каспер Рууд во время матча с Люкой Ван Ашем (7:6, 1:6, 6:1) пожаловался судье на условия на Мастерсе в Майами.

– В трейлере нет полотенец, нет холодной воды, просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться. Это какая-то шутка. И знаешь, почему так? Потому что турнир слишком дешевый, чтобы сделать что-то хорошее для игроков. Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы сыграть перед десятками тысяч человек, а они так к нам относятся.

Зайдите на пять минут переодеться в трейлер в комнату, где нет ничего, один пластиковый стул. Может, они могли бы положить полотенца или холодную воду для удобства игроков. Это не ваша вина, я просто рассказываю, насколько все плохо.

– Каспер, я передам. Я не знал об этом раньше.
– Нет, я понимаю, что вы не знали, но я говорю вам об этом сейчас. Сегодня вы должны передать это тому, кто за это отвечает. Потому что когда жалуются игроки, ничего не происходит.

– После матча я обязательно скажу, хорошо?
– Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, – сказал Рууд.

В третьем раунде соперником Каспера станет Алехандро Давидович Фокина из Испании.

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Источник Twitter
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