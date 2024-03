Восьмой номер рейтинга ATP раскритиковал условия супертунира в Майами

Восьмой номер мирового рейтинга Каспер Рууд во время матча с Люкой Ван Ашем (7:6, 1:6, 6:1) пожаловался судье на условия на Мастерсе в Майами.

– В трейлере нет полотенец, нет холодной воды, просто стоит пластиковый стул, чтобы переодеться. Это какая-то шутка. И знаешь, почему так? Потому что турнир слишком дешевый, чтобы сделать что-то хорошее для игроков. Мы приезжаем сюда каждый год, чтобы сыграть перед десятками тысяч человек, а они так к нам относятся.

Зайдите на пять минут переодеться в трейлер в комнату, где нет ничего, один пластиковый стул. Может, они могли бы положить полотенца или холодную воду для удобства игроков. Это не ваша вина, я просто рассказываю, насколько все плохо.

– Каспер, я передам. Я не знал об этом раньше.

– Нет, я понимаю, что вы не знали, но я говорю вам об этом сейчас. Сегодня вы должны передать это тому, кто за это отвечает. Потому что когда жалуются игроки, ничего не происходит.

– После матча я обязательно скажу, хорошо?

– Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, – сказал Рууд.

В третьем раунде соперником Каспера станет Алехандро Давидович Фокина из Испании.

Casper not happy with the tournament service. I always get the feeling that Stef is not feeling well in Miami either; the heat, wind and high humidity are bothering him and the players are obviously not being treated adequately either. pic.twitter.com/TwK4v5o1Ka