Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании подписать словацкого полузащитника итальянского «Наполи» Станислава Лоботку:

«Мы хотим подписать Станислава Лоботку. Я уже разговаривал о нем с Деку (спортивный директор «Барселоны» – прим.)».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Наполи» попросит за своего игрока 40 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Станислав Лоботка провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

#Barça’s President Joan #Laporta: “We want to sign #Lobotka. I have already talked about him with Deco…”. His contract with #Napoli expires in 2027 and they ask €40M at least to sell the midfielder. #transfers #FCB