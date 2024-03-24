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Испания
24 марта 2024, 13:09 |
428
0

Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи

Жоан Лапорта хочет видеть в каталонском клубе Станислава Лоботку

24 марта 2024, 13:09 |
428
0
Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании подписать словацкого полузащитника итальянского «Наполи» Станислава Лоботку:

«Мы хотим подписать Станислава Лоботку. Я уже разговаривал о нем с Деку (спортивный директор «Барселоны» – прим.)».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Наполи» попросит за своего игрока 40 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

В этом сезоне Станислав Лоботка провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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Станислав Лоботка Жоан Лапорта Наполи Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Деку Николо Скира
Источник Николо Скира
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