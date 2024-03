Свёнтек разобралась с Джорджи в стартовом матче на турнире в Майами

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы полька одолела Камилу Джорджи из Италии (№108 WTA).

Майами. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Камила Джорджи (Италия) – 6:1, 6:1

Это была 3-я встреча теннисисток и вторая победа польки.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Линды Носковой (№31 WTA), которой проиграла на Australian Open.

На прошлой неделе Ига выиграла соревнования в Индиан-Уэллс.

it's 𝑔𝑜𝓁𝒹𝑒𝓃 💫



The top seed @iga_swiatek is into the next round after defeating Giorgi in straight sets! #MiamiOpen pic.twitter.com/SiL2vRLi9u