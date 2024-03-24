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WTA
24 марта 2024, 01:13 | Обновлено 24 марта 2024, 02:13
117
1

Свёнтек разобралась с Джорджи в стартовом матче на турнире в Майами

Первая ракетка мира отдала итальянке всего несколько геймов

24 марта 2024, 01:13 | Обновлено 24 марта 2024, 02:13
117
1
Свёнтек разобралась с Джорджи в стартовом матче на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы полька одолела Камилу Джорджи из Италии (№108 WTA).

Майами. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Камила Джорджи (Италия) – 6:1, 6:1

Это была 3-я встреча теннисисток и вторая победа польки.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Линды Носковой (№31 WTA), которой проиграла на Australian Open.

На прошлой неделе Ига выиграла соревнования в Индиан-Уэллс.

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WTA Майами Камила Джорджи Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Fdail
Якось дуже часто Носкову зі Свьонтек зводять. 
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