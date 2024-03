Алькарас защитил титул в Индиан-Уэллс, снова обыграв Медведева в финале

Состоялся финальный матч хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) разобрался с 4-м сеяным Даниилом Медведевым (АТР 4), который выступает в «нейтральном» статусе.

Индиан-Уэллс. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев – 7:6(5), 6:1

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет стал 4:2 в пользу испанца.

В полуфинале Алькарас остановил 19-матчевую выигрышную серию итальянца Янника Синнера.

Алькарас и Медведев играли в финале на кортах Индиан-Уэллса в прошлом году. Тогда Карлос также выиграл в двух партиях.

Успешно защитив свой титул в Индиан-Уэллсе, Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось победить в мужском одиночном разряде два года подряд до достижения 21 года. Первым был Борис Беккер (1987-88).

Для испанца это был первый титул после победы на Уимблдоне-2023. Благодаря защите титула он сохранит второю строчку в мировом рейтинге.

CARLOS ALCARAZ GOES BACK TO BACK 🔥 @carlosalcaraz successfully defends his Indian Wells title defeating Medvedev 7-6 6-1! #TennisParadise pic.twitter.com/3YdD7PcCcv

🙌 Thriving in Tennis Paradise 🙌@carlosalcaraz etches his name on another title at the @bnpparibasopen! pic.twitter.com/F0j2JLbecb