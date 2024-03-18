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  4. Алькарас защитил титул в Индиан-Уэллс, снова обыграв Медведева в финале
ATP
18 марта 2024, 00:54 | Обновлено 18 марта 2024, 01:10
257
1

Алькарас защитил титул в Индиан-Уэллс, снова обыграв Медведева в финале

Карлос сохранил второю строчку в мировом рейтинге

18 марта 2024, 00:54 | Обновлено 18 марта 2024, 01:10
257
1
Алькарас защитил титул в Индиан-Уэллс, снова обыграв Медведева в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялся финальный матч хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) разобрался с 4-м сеяным Даниилом Медведевым (АТР 4), который выступает в «нейтральном» статусе.

Индиан-Уэллс. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев – 7:6(5), 6:1

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет стал 4:2 в пользу испанца.

В полуфинале Алькарас остановил 19-матчевую выигрышную серию итальянца Янника Синнера.

Алькарас и Медведев играли в финале на кортах Индиан-Уэллса в прошлом году. Тогда Карлос также выиграл в двух партиях.

Успешно защитив свой титул в Индиан-Уэллсе, Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось победить в мужском одиночном разряде два года подряд до достижения 21 года. Первым был Борис Беккер (1987-88).

Для испанца это был первый титул после победы на Уимблдоне-2023. Благодаря защите титула он сохранит второю строчку в мировом рейтинге.

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ATP Индиан-Уэллс Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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Ekvato
кацап подавав ознаки життя лише у першому сеті, у другому хлоп був декласований. Карлос повернувся. Тим краще. Головне, щоб на шоломах їх із Сіннером розводили і хлопці могли перетнутися лише у фіналі. Тоді один із них буде нейтралізовувати нейтрального однофамільця карлікового алкоголіка діми, а інший-Джоковича
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