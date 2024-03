Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел

Завершилась первая половина теннисного марта, во время которой мужчины и женщины сыграли на турнире Indian Wells Open, который для многих является самым престижным не из категории Grand Slam. Прекрасное выступление в Калифорнии продемонстрировала украинка Марта Костюк, но и у других были определенные успехи. Помимо этих соревнований были турниры и не таких престижных категорий, на которых украинские теннисисты показывали достойные результаты.

Изначально на соревнованиях в Индиан-Уэллс в основной сетке стартовали сразу пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко, четыре из которых были сеяными. Это фантастический показатель, которым действительно строит гордиться.

Безусловно, больше всего наше внимание на турнире были приковано к выступлениям Марты, которая после финала в Сан-Диего доказала, что сейчас находится в лучшей форме за очень долгое время. В стартовом матче украинка подтвердила статус фаворитки, обыграв в двух сетах японку Маи Хонтаму (6:4, 6:2), а дальше Костюк получила подарок в виде неожиданного снятия седьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой. Чешка известна своей травматичностью, и никто особо этому не удивился. Даже после победы Маркеты со счетом 6:0, 6:2 над Бернардой Перой в первой для Вондроушовой игре на турнире. Но спустя неделю стало известно, что у чешки умер дедушка, что, вероятно, и стало истинной причиной отказа от дальнейшего участия. Маркета уехала на похорон в Чехию и не сыграет в Майами. Было бы странно ради одного турнира перед европейской грунтовой серией еще раз дважды пересекать Атлантику.

В четвертом раунде Костюк выпало третий раз в 2024-м играть против очень опытной теннисистки без флага Анастасии Павлюченковой. Впервые они сошлись на кортах Дохи, но украинка была еще слишком слабой после болезни, из-за чего ей пришлось сняться уже после трех сыгранных геймов. А в начале марта эти теннисистки сыграли между собой во второй раз – в четвертьфинале Сан-Диего. Игра была непростой, в трех сетах с камбэком победила Костюк (3:6, 6:4, 6:3). Сделав грамотные выводы после этого матча, Марта в Индиан-Уэллс добыла победу более уверенно (6:4, 6:1). Дальше последовал еще один вызов – сражение против «нейтральной» спортсменки Анастасии Потаповой, которая ранее дважды обыгрывала Марту. Начало третьего матча было фантастическим для украинки, она деклассировала соперницу в первой партии и вела 3:0 во второй, но внезапно ситуация на корте изменилась. Где-то перестало получаться у Костюк, Потапова это почувствовала и вернулась в игру, сравняв счет на 5:5. И все же Марте хватило внутренних резервов не расклеится и довести матч до победы (6:0, 7:5).

Далее последовал как оказалось финальный «босс» в виде первой ракетки мира Иги Свёнтек. Полька была чудо как хороша в этом матче, у Марты не было никаких шансов. Не нужно забывать, что Свёнтек в современном теннисе – абсолютный гегемон. Если у нее идет игра, то вопрос стоит только в том, с каким счетом ты проиграешь. Есть несколько теннисисток, которые за счет убойной подачи или мощнейших ударов порой могут ей диктовать свои условия, но это единицы и точно не Марта. К слову, одна из таких, на тот момент действующая чемпионка Индиан-Уэллс Елена Рыбакина, снялась с турнира. В итоге победа над Костюк стала уже 300-й в карьере польки, и это в 22 года. А процент побед составляет 81,5% – сумасшедшие цифры для женского тура. Титул в Индиан-Уэллс стал для Иги 8-м на уровне WTA 1000. Из действующих теннисисток больше только у Виктории Азаренко (10), а также у Винус Уильямс, Симоны Халеп и Петры Квитовой (по 9).

Костюк унывать точно не стоит, с новой недели она улучшит личный рекорд в рейтинге WTA (будет 26-й), а также окажется в топ-8 Чемпионской гонки. Марта традиционно лучше играет в первой части сезона и по состоянию на сегодняшний день рассчитывать на ее участие в Итоговом турнир было бы очень самонадеянно, но будем пристально следить и за этим рейтингом.

Одной из заметных фигур на турнире стала американка Эмма Наварро. В стартовом матче она была в двух очках от поражения в противостоянии с Лесей Цуренко, но сумела передавить и оказалась более успешной в финальной партии (4:6, 7:5, 7:5). Далее Наварро вышла на Элину Свитолину и снова нас огорчила (6:1, 4:6, 6:3). Элина все еще не в лучших кондициях и призналась, что в Дубае даже играла на обезболивающих. И все же она хочет играть, до матча за сборную в апреле остается не так много времени. Кстати, до поединка с Эммой наша первая ракетка обыграла свою клиентку Катерину Синякову (6:3, 2:6, 6:1). Теперь у украинки 4 победы в 4 матчах с этой соперницей. А что же Наварро? Далее она неожиданно «прибила» вторую ракетку мира Соболенко (6:3, 3:6, 6:2). Арина после победы в Мельбурне не впечатляет, очень приятно от того, что ее стало меньше в информационном пространстве.

Свою неудачную серию после Открытого чемпионата Австралии в Индиан-Уэллс продолжила Даяна Ястремская. В стартовой встрече против Эммы Радукану украинка получила травму и снялась при счете 0:4 в первом сете. Ранее теннисистки уже играли между собой и тогда Даяна тоже снялась, но в конце встречи. Любопытно, что Радукану сама 11 раз в карьере проигрывала матчи из-за снятия во время поединка и очень хорошо знает, что это такое.

Что касается Ангелины Калининой, то она продолжает невыразительное выступление в этом сезоне. В поединке второго раунда против Лючии Бронцетти украинка уступила со счетом 3:6, 4:6. Ангелина должна была еще сыграть с Ястремской в парном разряде, но травма Даяны не позволила этого сделать.

Приятной неожиданностью для многих стало выступление в Индиан-Уэллс 9-й ракетки мира Марии Саккари. Гречанка в последнее время была одной из самых нестабильных среди топов, но перед этим сезоном она попрощалась со своим многолетним тренером Томом Хиллом и начала сотрудничество с Дэвидом Уиттом, известным по успешной работе с Джессикой Пегулой и Винус Уильямс. Пока что у этого тандема все в порядке. Финал в Индиан-Уэллс с победой над Коко Гофф – это не шутки. К сожалению для гречанки, борьба в матче за титул продолжалась не очень долго (4:6, 0:6), но Мария традиционно слабо играет в финалах больших турниров. Из восьми таких матчей на уровне WTA 1000 и 500 Саккари удалось выиграть только один – у Кэролайн Доулхайд в Гвадалахаре-2023. К примеру, в 2022-м в Индиан-Уэллс Мария проиграла Иге в финале с очень похожим счетом (4:6, 1:6).

Вероятно, самым неожиданным матчем 1/8 финала стало противостояние экс-первых ракеток мира Каролин Возняцки и Анжелик Кербер, которые вернулись после декрета. Представительница Дании была сильнее и в четвертьфинале выдала феноменальный первый сет против Свёнтек, но во второй партии была вынуждена сняться из-за травмы пальца на ноге. Кербер, к слову, до этого неожиданно выбила Алену Остапенко и Веронику Кудерметову. Старая гвардия показала, что списывать их со счетов рановато.

Людмила Киченок с Аленой Остапенко сумели выиграть два матча в парном разряде. В 1/4 финала их остановила четвертый сеяный дуэт Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Титул в парном разряде достался тандему Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Мастерс в Индиан-Уэллс еще до начала заинтриговал тем, что здесь должны были сыграть Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Так совпало, что они даже пересеклись на самолете, который летел в США. К сожалению, Рафа снялся еще до старта соревнований, сообщив, что не готов выступить на самом высоком уровне. Любопытно, что его заменил спортсмен со схожей фамилией Сумит Нагал. Уже в первом матче индиец проиграл Милошу Раоничу из Канады, который потом не вышел на поединок второго раунда против Хольгера Руне.

У Джоковича получилось не намного лучше. В стартовой встрече он в трех сетах сломил сопротивление Александара Вукича из Австралии (6:2, 5:7, 6:3), но уже в следующем матче лидера мирового рейтинга сенсационно остановил 20-летний Лука Нарди, выигравший в трех партиях (6:4, 3:6, 6:3). Итальянец развить успех не сумел, проиграв далее Томми Полу (4:6, 3:6). Что касается серба, то он сразу же снялся и с последующего Мастерса в Майами, сосредоточившись на подготовке к очень важному грунтовому сезону.

Главным фаворитом остался чемпион Australian Open Янник Синнер. 22-летний итальянец до этого турнира не проиграл в сезоне ни одного матча, это впечатляло. Синнер в Индиан-Уэллс подтвердил свой статус топового теннисиста, не проиграв ни одного сета до полуфинала. Там он сразился против действующего чемпиона Карлоса Алькараса: разобрал испанца в первой партии, а дальше все пошло не по его плану. Наверное, эта победа была для Карлитоса намного важнее, все же после триумфа на Уимблдоне в прошлом году титулы все никак не шли в его копилку.

Интересно, что и в прошлом году Алькарас переиграл Синнера в полуфинале, а в финале сыграл с тем же Даниилом Медведевым, что и в этом году. Единственным изменением стала замена американского полуфиналиста: вместо Фрэнсиса Тиафо в этом сезоне сыграл Томми Пол. В финале Карлос снова переиграл соперника без флага. Медведев запомнился на турнире тем, что обиделся и начал издеваться над Хольгером Руне, не увидев извинения в одном из игровых моментов. Благо это видел судья и Даниил признал, что был неправ.

Отдельно стоит выделить и выступление француза Гаэля Монфиса. Он дошел до 4-го раунда, одолев 8-го номера рейтинга ATP Хуберта Хуркача (6:0, 6:7, 6:2) и британца Кэмерона Норри (6:7, 7:6, 6:3). Остановил мужа Элины Свитолиной еще один представитель топ-10 каспер Рууд, норвежец был сильнее в трех сетах (3:6, 7:6, 6:4).

Кроме самих результатов, Мастерс в Индиан-Уэллс запомнился неожиданной атакой пчел в поединке 1/4 финала между Алькарасом и Александром Зверевым. В начале третьего гейма на корт залетел рой насекомых, который полностью блокировал проведения встречи. Испанца ужалили в лоб, и он спешно ретировался в подтрибунное помещение, за ним последовал и соперник. Ситуацию удалось решить абсолютно бесстрашному пчелолову Лэнсу Дэвису, который с невозмутимым видом и вообще без защитных приспособлений собрал специальным пылесосом всех пчел. Перерыв затянулся почти на два часа, но именно после возвращения на корт Алькарас заиграл в свой лучший теннис в этом году.

