Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел
ATP
18 марта 2024, 01:35 | Обновлено 18 марта 2024, 01:47
217
0

Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел

Sport.ua подводит итоги первой половины марта в теннисе

18 марта 2024, 01:35 | Обновлено 18 марта 2024, 01:47
217
0
Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Марта Костюк

Завершилась первая половина теннисного марта, во время которой мужчины и женщины сыграли на турнире Indian Wells Open, который для многих является самым престижным не из категории Grand Slam. Прекрасное выступление в Калифорнии продемонстрировала украинка Марта Костюк, но и у других были определенные успехи. Помимо этих соревнований были турниры и не таких престижных категорий, на которых украинские теннисисты показывали достойные результаты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс

Изначально на соревнованиях в Индиан-Уэллс в основной сетке стартовали сразу пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко, четыре из которых были сеяными. Это фантастический показатель, которым действительно строит гордиться.

Безусловно, больше всего наше внимание на турнире были приковано к выступлениям Марты, которая после финала в Сан-Диего доказала, что сейчас находится в лучшей форме за очень долгое время. В стартовом матче украинка подтвердила статус фаворитки, обыграв в двух сетах японку Маи Хонтаму (6:4, 6:2), а дальше Костюк получила подарок в виде неожиданного снятия седьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой. Чешка известна своей травматичностью, и никто особо этому не удивился. Даже после победы Маркеты со счетом 6:0, 6:2 над Бернардой Перой в первой для Вондроушовой игре на турнире. Но спустя неделю стало известно, что у чешки умер дедушка, что, вероятно, и стало истинной причиной отказа от дальнейшего участия. Маркета уехала на похорон в Чехию и не сыграет в Майами. Было бы странно ради одного турнира перед европейской грунтовой серией еще раз дважды пересекать Атлантику.

В четвертом раунде Костюк выпало третий раз в 2024-м играть против очень опытной теннисистки без флага Анастасии Павлюченковой. Впервые они сошлись на кортах Дохи, но украинка была еще слишком слабой после болезни, из-за чего ей пришлось сняться уже после трех сыгранных геймов. А в начале марта эти теннисистки сыграли между собой во второй раз – в четвертьфинале Сан-Диего. Игра была непростой, в трех сетах с камбэком победила Костюк (3:6, 6:4, 6:3). Сделав грамотные выводы после этого матча, Марта в Индиан-Уэллс добыла победу более уверенно (6:4, 6:1). Дальше последовал еще один вызов – сражение против «нейтральной» спортсменки Анастасии Потаповой, которая ранее дважды обыгрывала Марту. Начало третьего матча было фантастическим для украинки, она деклассировала соперницу в первой партии и вела 3:0 во второй, но внезапно ситуация на корте изменилась. Где-то перестало получаться у Костюк, Потапова это почувствовала и вернулась в игру, сравняв счет на 5:5. И все же Марте хватило внутренних резервов не расклеится и довести матч до победы (6:0, 7:5).

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Далее последовал как оказалось финальный «босс» в виде первой ракетки мира Иги Свёнтек. Полька была чудо как хороша в этом матче, у Марты не было никаких шансов. Не нужно забывать, что Свёнтек в современном теннисе – абсолютный гегемон. Если у нее идет игра, то вопрос стоит только в том, с каким счетом ты проиграешь. Есть несколько теннисисток, которые за счет убойной подачи или мощнейших ударов порой могут ей диктовать свои условия, но это единицы и точно не Марта. К слову, одна из таких, на тот момент действующая чемпионка Индиан-Уэллс Елена Рыбакина, снялась с турнира. В итоге победа над Костюк стала уже 300-й в карьере польки, и это в 22 года. А процент побед составляет 81,5% – сумасшедшие цифры для женского тура. Титул в Индиан-Уэллс стал для Иги 8-м на уровне WTA 1000. Из действующих теннисисток больше только у Виктории Азаренко (10), а также у Винус Уильямс, Симоны Халеп и Петры Квитовой (по 9).

Костюк унывать точно не стоит, с новой недели она улучшит личный рекорд в рейтинге WTA (будет 26-й), а также окажется в топ-8 Чемпионской гонки. Марта традиционно лучше играет в первой части сезона и по состоянию на сегодняшний день рассчитывать на ее участие в Итоговом турнир было бы очень самонадеянно, но будем пристально следить и за этим рейтингом.

Одной из заметных фигур на турнире стала американка Эмма Наварро. В стартовом матче она была в двух очках от поражения в противостоянии с Лесей Цуренко, но сумела передавить и оказалась более успешной в финальной партии (4:6, 7:5, 7:5). Далее Наварро вышла на Элину Свитолину и снова нас огорчила (6:1, 4:6, 6:3). Элина все еще не в лучших кондициях и призналась, что в Дубае даже играла на обезболивающих. И все же она хочет играть, до матча за сборную в апреле остается не так много времени. Кстати, до поединка с Эммой наша первая ракетка обыграла свою клиентку Катерину Синякову (6:3, 2:6, 6:1). Теперь у украинки 4 победы в 4 матчах с этой соперницей. А что же Наварро? Далее она неожиданно «прибила» вторую ракетку мира Соболенко (6:3, 3:6, 6:2). Арина после победы в Мельбурне не впечатляет, очень приятно от того, что ее стало меньше в информационном пространстве.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Эмма Наварро

Свою неудачную серию после Открытого чемпионата Австралии в Индиан-Уэллс продолжила Даяна Ястремская. В стартовой встрече против Эммы Радукану украинка получила травму и снялась при счете 0:4 в первом сете. Ранее теннисистки уже играли между собой и тогда Даяна тоже снялась, но в конце встречи. Любопытно, что Радукану сама 11 раз в карьере проигрывала матчи из-за снятия во время поединка и очень хорошо знает, что это такое.

Что касается Ангелины Калининой, то она продолжает невыразительное выступление в этом сезоне. В поединке второго раунда против Лючии Бронцетти украинка уступила со счетом 3:6, 4:6. Ангелина должна была еще сыграть с Ястремской в парном разряде, но травма Даяны не позволила этого сделать.

Приятной неожиданностью для многих стало выступление в Индиан-Уэллс 9-й ракетки мира Марии Саккари. Гречанка в последнее время была одной из самых нестабильных среди топов, но перед этим сезоном она попрощалась со своим многолетним тренером Томом Хиллом и начала сотрудничество с Дэвидом Уиттом, известным по успешной работе с Джессикой Пегулой и Винус Уильямс. Пока что у этого тандема все в порядке. Финал в Индиан-Уэллс с победой над Коко Гофф – это не шутки. К сожалению для гречанки, борьба в матче за титул продолжалась не очень долго (4:6, 0:6), но Мария традиционно слабо играет в финалах больших турниров. Из восьми таких матчей на уровне WTA 1000 и 500 Саккари удалось выиграть только один – у Кэролайн Доулхайд в Гвадалахаре-2023. К примеру, в 2022-м в Индиан-Уэллс Мария проиграла Иге в финале с очень похожим счетом (4:6, 1:6).

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Вероятно, самым неожиданным матчем 1/8 финала стало противостояние экс-первых ракеток мира Каролин Возняцки и Анжелик Кербер, которые вернулись после декрета. Представительница Дании была сильнее и в четвертьфинале выдала феноменальный первый сет против Свёнтек, но во второй партии была вынуждена сняться из-за травмы пальца на ноге. Кербер, к слову, до этого неожиданно выбила Алену Остапенко и Веронику Кудерметову. Старая гвардия показала, что списывать их со счетов рановато.

Людмила Киченок с Аленой Остапенко сумели выиграть два матча в парном разряде. В 1/4 финала их остановила четвертый сеяный дуэт Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Титул в парном разряде достался тандему Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

ATP Masters 1000 Индиан-Уэллс

Мастерс в Индиан-Уэллс еще до начала заинтриговал тем, что здесь должны были сыграть Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Так совпало, что они даже пересеклись на самолете, который летел в США. К сожалению, Рафа снялся еще до старта соревнований, сообщив, что не готов выступить на самом высоком уровне. Любопытно, что его заменил спортсмен со схожей фамилией Сумит Нагал. Уже в первом матче индиец проиграл Милошу Раоничу из Канады, который потом не вышел на поединок второго раунда против Хольгера Руне.

У Джоковича получилось не намного лучше. В стартовой встрече он в трех сетах сломил сопротивление Александара Вукича из Австралии (6:2, 5:7, 6:3), но уже в следующем матче лидера мирового рейтинга сенсационно остановил 20-летний Лука Нарди, выигравший в трех партиях (6:4, 3:6, 6:3). Итальянец развить успех не сумел, проиграв далее Томми Полу (4:6, 3:6). Что касается серба, то он сразу же снялся и с последующего Мастерса в Майами, сосредоточившись на подготовке к очень важному грунтовому сезону.

Главным фаворитом остался чемпион Australian Open Янник Синнер. 22-летний итальянец до этого турнира не проиграл в сезоне ни одного матча, это впечатляло. Синнер в Индиан-Уэллс подтвердил свой статус топового теннисиста, не проиграв ни одного сета до полуфинала. Там он сразился против действующего чемпиона Карлоса Алькараса: разобрал испанца в первой партии, а дальше все пошло не по его плану. Наверное, эта победа была для Карлитоса намного важнее, все же после триумфа на Уимблдоне в прошлом году титулы все никак не шли в его копилку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

Интересно, что и в прошлом году Алькарас переиграл Синнера в полуфинале, а в финале сыграл с тем же Даниилом Медведевым, что и в этом году. Единственным изменением стала замена американского полуфиналиста: вместо Фрэнсиса Тиафо в этом сезоне сыграл Томми Пол. В финале Карлос снова переиграл соперника без флага. Медведев запомнился на турнире тем, что обиделся и начал издеваться над Хольгером Руне, не увидев извинения в одном из игровых моментов. Благо это видел судья и Даниил признал, что был неправ.

Отдельно стоит выделить и выступление француза Гаэля Монфиса. Он дошел до 4-го раунда, одолев 8-го номера рейтинга ATP Хуберта Хуркача (6:0, 6:7, 6:2) и британца Кэмерона Норри (6:7, 7:6, 6:3). Остановил мужа Элины Свитолиной еще один представитель топ-10 каспер Рууд, норвежец был сильнее в трех сетах (3:6, 7:6, 6:4).

Кроме самих результатов, Мастерс в Индиан-Уэллс запомнился неожиданной атакой пчел в поединке 1/4 финала между Алькарасом и Александром Зверевым. В начале третьего гейма на корт залетел рой насекомых, который полностью блокировал проведения встречи. Испанца ужалили в лоб, и он спешно ретировался в подтрибунное помещение, за ним последовал и соперник. Ситуацию удалось решить абсолютно бесстрашному пчелолову Лэнсу Дэвису, который с невозмутимым видом и вообще без защитных приспособлений собрал специальным пылесосом всех пчел. Перерыв затянулся почти на два часа, но именно после возвращения на корт Алькарас заиграл в свой лучший теннис в этом году.

Челленджеры и турниры ITF

Дарья Снигур провела неплохой турнир ITF W75 в Ржичанах (Чехия). Украинка дошла до финала, не отдав ни единого сета соперницам, обыграв в том числе и двух соперниц с российским паспортом. В матче за титул ей выпало бороться с набирающей обороты 17-летней чешкой Терезой Валентовой, которая до этого выиграла два 15-тысячника в Тунисе. К сожалению, Снигур проиграла (6:7, 2:6), а финалистка юниорского US Open 2023 добыла самый крупный титул в карьере. К слову, Снигур до этого также сыграла и в Индиан-Уэллс. Она в последний момент заменила чешку Сару Бейлек в квалификации, но уступила американке Хейли Баптист в первом круге отбора.

Надежда Киченок сыграла в обоих разрядах на турнире WTA 125 в Чарльстоне (США). В квалификации одиночного сначала обыграла американку Равину Кингсли, но в финале уступила Эрике Андреевой. До этого обидчица Киченок выбила еще и Юлию Стародубцеву. Надежда продолжила борьбу в парном разряде, но вместе с У Фансень из Тайваня проиграла американскому тандему Кэтрин Харрисон / Сабрина Сантамария.

Илья Марченко не смог удачно выступить на челленджере в Гамбурге. Уже в первом раунде украинец в трех сетах уступил Эрги Киркину из Турции. В 2023 году Илья брал здесь титул, но соревнования проводились в октябре. А за неделю до этого Марченко не смог пробиться в основную сетку на челленджере в Лугано, проиграв Джему Илкелю на двух тай-брейках.

Катарина Завацкая сыграла в обоих разрядах на турнире серии ITF W75 в Трнаве (Словакия). В одиночном проиграла словачке Ренате Ямриховой в первом раунде, в парном с Лулу Сан дошла до 1/2 финала.

Денис Молчанов сыграл в финале на челленджере в Секешфегерваре. В поединке за титул украинец и его напарник Андре Горанссон, посеянные под первым номером, уступили французской паре Титуан Дроге / Маттео Мартино. В одиночном разряде этого турнира Алексей Крутых проиграл в финале отбора. До этого Алексей уступил Гаштау Элиашу на старте соревнований ITF M25 в Кинта-ду-Лаго (Португалия).

Георгий Кравченко завоевал трофей в парном разряде на хардовом турнире ITF M15 в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания). В финале соревнований украинец и его напарник Николай Недельчев (Болгария) в двух сетах переиграли тандем Стефан Купер (Великобритания) / Ронетто ван Тильбург (Нидерланды). Кравченко завоевал третий трофей ITF в парном разряде.

15-летняя Антонина Сушкова и 17-летняя Елизавета Котляр сражались за титул на соревнованиях ITF W15 в Анталье (Турция). В парном финале украинский дуэт проиграл тандему Тайра Катерина Грант (США) / Аурора Дзантедески (Италия).

Другие новости

Международная федерация тенниса сообщила о том, что допустит игроков из россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Нейтральные спортсмены должны будут отвечать требованиям отбора и допуска, изложенным в соответствующих Регламентах ITF.

15 марта стал известен состав сборной Украины на матч против Румынии в раунде Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В состав команды Михаила Филимы вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Надежда Киченок и Людмила Киченок. Главной потерей станет отсутствие в составе Марты Костюк, но она уже в прошлом году говорила, что, вероятно, не сыграет за сборную. до ОИ в Париже. Марта ранее выполнила условия отбора на Олимпиаду и решила сосредоточиться на личных выступлениях. Хотя была надежда, что после передачи управления сборной в Фонд Элины Свитолиной этот вопрос удастся как-то решить. Отсутствие Ястремской и Калининой не такое болезненное, их форма сейчас не впечатляет. Третий номер в виде дебютантки Юлии Стародубцевой неплох, но не более. Возвращение в состав румынок Симоны Халеп – кот в мешке, посмотрим на нее в Майами против Бадосы, а может и Соболенко. Сложно сказать, в какой она будет форме после полуторагодичного простоя, но наши шансы после жеребьевки выглядели гораздо выше, чем после оглашения составов.

В первом половине марта были названы четыре города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса. Соревнования пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и китайском Чжухае с 10 по 15 сентября.

Также стало известно, что Кубок Лейвера в следующем году состоится в Сан-Франциско Турнир состоится 19-21 сентября на арене Chase Center, на которой свои матчи проводит клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз». В этом году местом проведения Кубка Лейвера станет Берлин.

Из-за проведения Олимпийских игр в этом году отказались от проведения Кубка Хопмана, в котором традиционно играют смешанные пары (теннисист и теннисистка из одной страны).

Чехи подтвердили, что проиграли Саудовской Аравии борьбу за проведение Итогового турнира WTA. Контракт WTA с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) будет рассчитан до конца 2026 года. Также еще с прошлого года ходят слухи, что Саудовская Аравия предлагает объединить мужской и женский теннисные туры, инвестировав 2 миллиарда долларов. Продолжают появляться все новые подробности о возможном появлении Премиум-Тура, который будет включать 11-14 объединенных соревнований мужчин и женщин. Пока что есть несколько моделей, в ближайшие месяцы в этом вопросе также появится ясность.

Вне корта

Немецкая теннисистка с украинскими корнями Ева Лис рассказала, что первой половине 2020 года ей был диагностирован спондилоартроз – болезнь, которая поражает суставы позвоночника. Этим диагнозом она объясняет свои неожиданные отказы от участия в турнирах в последний момент.

За последние две недели перенесли операции американка Кэти Макнелли (локоть) и британка Джоди Баррейдж (запястье).

34-летний американский теннисист Стив Джонсон завершил карьеру. За свою карьеру он завоевал 4 титула АТР, а также бронзовую медаль на Олимпийских Играх 2016 в Рио-де-Жанейро в парном разряде. Его наивысшая позиция в рейтинге АТР – 21-я.

Netflix закрыл свой сериал о теннисе под названием «Break Point». Главной причиной стали сложность с доступом к игрокам и низкие рейтинги просмотров, по которым сериал отстает от аналогичных сериалов о Формуле-1 и гольфе. Создатели сериала получили много критики за слабые сюжетные линии и неиспользованные острые темы.

Коко Гофф, которой только исполнилось 20 лет, стала героиней апрельского выпуска журнала Vogue.

По теме:
Алькарас защитил титул в Индиан-Уэллс, снова обыграв Медведева в финале
Кому Осака? Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Майами
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по теннису статьи Надежда Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Гаэль Монфис эксклюзив Денис Молчанов Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Алексей Крутых итоги недели в теннисе ATP Индиан-Уэллс WTA Индиан-Уэллс Даниил Медведев Янник Синнер Мария Саккари Симона Халеп Томми Пол Коко Гофф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур вышла в первый финал в сезоне
Теннис | 16 марта 2024, 13:56 3
Снигур вышла в первый финал в сезоне
Снигур вышла в первый финал в сезоне

Дарья обыграла Антонию Ружич в Ржичанах

ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
Футбол | 17 марта 2024, 14:59 6
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета

16 марта сине-желтые провели двухстороннюю игру в Марбелье (Испания)

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 17.03.2024, 20:35
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
Футбол | 17.03.2024, 07:01
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина в матче Ла Лиги против Осасуны
Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Футбол | 17.03.2024, 20:10
Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Супертриллер. Ман Юнайтед в овертайме обыграл Ливерпуль в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
16.03.2024, 15:40 2
Футбол
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
16.03.2024, 07:31
Теннис
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 6
Теннис
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 13
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 37
Теннис
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
16.03.2024, 11:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем