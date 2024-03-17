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Англия
17 марта 2024, 20:35 | Обновлено 17 марта 2024, 20:55
5961
8

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Манчестер Сити встретится с Челси, Ковентри проведет поединок с Манчестер Юнайтед

17 марта 2024, 20:35 | Обновлено 17 марта 2024, 20:55
5961
8
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Кубок Англии 2023/24

17 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2023/24 после завершения всех четвертьфинальных поединков турнира.

«Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком сыграет против действующего победителя соревнований «Манчестер Сити».

«Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сразится с «Манчестер Юнайтед».

Поединки пройдут 20 и 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Противостояния будут складываться из одной игрой.

В четвертьфинале «Челси» и Мудрик выбили «Лестер», встреча завершилась со счетом 4:2. «Ман Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл» 2:0.

«Ковентри» сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона», вырвав победу на последних минутах. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» устроили шоу. «Красные дьяволы» на 120+1-й минуте одержали победу благодаря голу Амада Диалло.

Кубок Англии. 1/4 финала. 16-17 марта

  • Вулверхэмптон – Ковентри – 2:3
  • Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0
  • Челси – Лестер – 4:2
  • Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в.)

Кубок Англии. Пары 1/2 финала. 20-21 апреля

  • Ковентри – Манчестер Юнайтед
  • Манчестер Сити – Челси

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Alehandro
Манчестерське дербі у фіналі це круто!
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+2
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avk2307
Гарний жереб для Юнайтед.
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+2
Remark
Мудрик зіграє двостронку... на тренуванні. Мало шансів вийти проти МС.
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+1
Fitness.sports
Лучший жребий для Челси. А то один Чемпионшип, второй Чемпионшип. Полуфиналах финалах должны играть лучшие. Вот пусть покажут класс!
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+1
PUMA
Заголовок не правильный.Вот если бы Ковентри попалось то наверное Мудрыка выпустили бы,а  с МС он вряд-ли выйдет,там Челси прийдеться сидеть в обороне. 
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+1
_Tor91nado24rly_
МанСіті? Нарешті М. Мудрику дістався гідний суперник. Чи не перша можливість у сезоні по-справжньому розкрити свою гру та показати, на що ти дісно здатний.
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0
Pavel_i_CO
Два клуби з Манчестера розіграють найстаріший футбольний трофей 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
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Теннис
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