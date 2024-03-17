С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

17 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2023/24 после завершения всех четвертьфинальных поединков турнира.

«Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком сыграет против действующего победителя соревнований «Манчестер Сити».

«Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сразится с «Манчестер Юнайтед».

Поединки пройдут 20 и 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Противостояния будут складываться из одной игрой.

В четвертьфинале «Челси» и Мудрик выбили «Лестер», встреча завершилась со счетом 4:2. «Ман Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл» 2:0.

«Ковентри» сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона», вырвав победу на последних минутах. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» устроили шоу. «Красные дьяволы» на 120+1-й минуте одержали победу благодаря голу Амада Диалло.

Кубок Англии. 1/4 финала. 16-17 марта

Вулверхэмптон – Ковентри – 2:3

Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0

Челси – Лестер – 4:2

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в.)

Кубок Англии. Пары 1/2 финала. 20-21 апреля

Ковентри – Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити – Челси