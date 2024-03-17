С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Манчестер Сити встретится с Челси, Ковентри проведет поединок с Манчестер Юнайтед
17 марта состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2023/24 после завершения всех четвертьфинальных поединков турнира.
«Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком сыграет против действующего победителя соревнований «Манчестер Сити».
«Ковентри», который выступает в Чемпионшипе, сразится с «Манчестер Юнайтед».
Поединки пройдут 20 и 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Противостояния будут складываться из одной игрой.
В четвертьфинале «Челси» и Мудрик выбили «Лестер», встреча завершилась со счетом 4:2. «Ман Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл» 2:0.
«Ковентри» сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона», вырвав победу на последних минутах. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» устроили шоу. «Красные дьяволы» на 120+1-й минуте одержали победу благодаря голу Амада Диалло.
Кубок Англии. 1/4 финала. 16-17 марта
- Вулверхэмптон – Ковентри – 2:3
- Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0
- Челси – Лестер – 4:2
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (д.в.)
Кубок Англии. Пары 1/2 финала. 20-21 апреля
- Ковентри – Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити – Челси
The FA Cup semi-finals are set 🏆🔥 pic.twitter.com/ndaV1pcz2b— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 17, 2024
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