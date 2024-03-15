Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
Египтянин продолжает переписывать историю клуба
«Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги Европы разгромил дома «Спарту» (6:1). Один из голов забил Мохамед Салах.
Для египтянина это уже 20-й гол за «красных» в этом сезоне во всех турнирах.
Таким образом, он забивает за клуб 20+ голов уже семь сезонов подряд, что является новым рекордом клуба. Лучшим для него был сезон 2017/2018 – 44 гола.
«Ливерпуль» приобрел его у «Ромы» летом 2017 года. Трансфер обошелся топ-клубу АПЛ в 42 млн евро. Сейчас портал transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 65 млн евро.
Mohamed Salah is the first player in Liverpool’s 131-year history to score 20+ goals across all competitions in SEVEN consecutive seasons.— Squawka (@Squawka) March 14, 2024
Seven-season wonder of the world. 👑 pic.twitter.com/dNLLF0OwnB
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