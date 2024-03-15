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Лига Европы
15 марта 2024, 02:06 | Обновлено 15 марта 2024, 02:11
723
0

Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля

Египтянин продолжает переписывать историю клуба

15 марта 2024, 02:06 | Обновлено 15 марта 2024, 02:11
723
0
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги Европы разгромил дома «Спарту» (6:1). Один из голов забил Мохамед Салах.

Для египтянина это уже 20-й гол за «красных» в этом сезоне во всех турнирах.

Таким образом, он забивает за клуб 20+ голов уже семь сезонов подряд, что является новым рекордом клуба. Лучшим для него был сезон 2017/2018 – 44 гола.

«Ливерпуль» приобрел его у «Ромы» летом 2017 года. Трансфер обошелся топ-клубу АПЛ в 42 млн евро. Сейчас портал transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 65 млн евро.

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Мохамед Салах Ливерпуль Спарта Прага Лига Европы
Источник Sport.ua
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