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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Рано или поздно он должен забить гол»
Лига Европы
20 февраля 2025, 10:21 |
412
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Рано или поздно он должен забить гол»

Наставник «Ромы» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы

20 февраля 2025, 10:21 |
412
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Рано или поздно он должен забить гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

20 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рому» и португальский «Порту». В первой встрече команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью (1:1).

Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:

О влиянии Манчини: «Игрок должен иметь характер и индивидуальность. Я хочу таких футболистов в составе. Важно, чтобы каждый был лидером в команде, потому что тогда он думает как тренер».

Об разговоре с командой: «Я всегда пытаюсь объяснить свой задум футболистам. Когда мы встречаемся с соперником, мы следим за ним, за каждым действием на поле. Есть вещи, которые не зависят от нас, тогда не стоит о них думать. От игроков я всегда требую отдавать все силы в матче, даже если мы столкнулись с трудностями».

О травме Хуммельса: «Он вернулся в оптимальную форму и провел несколько тренировок. Мы сможем на него расчитывать в матче с «Порту».

О том, что Дибала не забивает девять матчей подряд в Лиге Европы: «Ну по всех законах рано или поздно он должен забить. Я уверен, что он прервет эту серию. Нужно время».

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Лига Европы Рома Рим Порту Клаудио Раньери Пауло Дибала Матс Хуммельс
Николай Титюк Источник: il Romanista
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