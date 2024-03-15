Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом

Сегодня, 14 марта, прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Азербайджанский «Карабах» был близок к сенсации, побеждая «Байер» 2:0, но сначала подопечные Хаби Алонсо сравняли счет на 90+4 минуте усилиями Патрика Шика, а на 90+7 чешский форвард принес «фармацевтам» победу в безумном матче.

«Ливерпуль» снова разгромил пражскую «Спарту» – 6:1 и выиграл оба матча с общим счетом 11:2.

«Брайтон» с экс-тренером «Шахтера» Де Дзерби победил «Рому» 1:0, но неделей ранее капитулировал в Риме 0:4 и покинул турнир.

Итальянская «Аталанта» победила «Спортинг» и вышла в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала, 14 марта.

Байер – Карабах – 3:2 (первый матч 2:2)

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+4, 90+7 – Зубор, 58, Жуниньо, 67.

Байер: Коварж, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну (Станишич, 79), Андрих, Инкапиэ (Гримальдо, 60), Джака, Хофманн (Паласиос, 28), Виртц, Адли, Иглесиас (Шик, 59).



Карабах: Лунев, Вешович (Медина, 87), Гусейнов, Мустафазаде, Джафаргулиев, Бензия (Байрамов, 66), Зубир (Патрик, 86), Янкович, Андраде (Матеус, 78), Ромао, Жуниньо (Ахундзаде, 78).

Аталанта – Спортинг – 2:1 (первый матч 1:1)

Голы: Лукман, 46, Скамакка, 59 – Гонсалвеш, 33.

Ливерпуль – Спарта – 6:1 (первый матч 5:1)

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаи, 48.

Ливерпуль: Робертсон, Эндо (Макконнелл, 46), Собослаи, Кларк (Мусяловски, 73), Салах, Гакпо, Нуньес (Эллиотт, 46).



Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Пресиадо, Зелены, Витик, Крейчи, Рынеш (Панак, 46), Сольбаккен (Выдра, 75), Лячи (Садилек, 58), Кайринен, Бирманчевич (Туци, 66), Кухта (Гараслин, 58).



Брайтон – Рома – 1:0 (первый матч 0:4)

Гол: Уэлбек, 37.